Настя Каменских показала новые фото из семейного отпуска в Хорватии

Певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом, мамой и друзьями отдыхает в Хорватии. Днем все нежатся на солнышке, а вечером изучают местность. Артистка показала новые фото с прогулки, а также показала костюм, в котором отправилась в город.

NK отдыхает от насыщенного гастрольного графика, который у нее был этим летом. Звезда вместе с самыми родными полетела в Хорватию, где не только плавает в море, но и много гуляет. Во время прогулок Настя показывает образы, которые приготовила для отпуска.

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На днях звезда обнародовала серию фото с одной из вечерних прогулок, на которой была вместе с компанией. Они вместе ездили на велосипедах по далматинскому побережью и изучали живописные места острова Млет, расположенного в южной части Хорватии.

Образ Насти Каменских

Для отпуска исполнительница приготовила несколько аутфитов. На велопрогулку она надела черный сатиновый костюм, состоящий из коротких шортов и удлиненной рубашки, под которой был белый топ. Поскольку Каменских гуляла и ездила на велосипеде, то соединила наряды с кроссовками.

Среди аксессуаров ее отдыха look довершали лаконичные серьги, цепочки и белая сумочка через плечо. Волосы вложила в фирменные кудри, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках.

Это был еще один прекрасный день. Спасибо всем за эти незабываемые моменты жизни,

– написала NK под фото.

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