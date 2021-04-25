Перший образ Наді Дорофєєвої на "Голосі країни"

У 14 випуску "Голосу країни" Надя Дорофєєва з'явилася у рожевій мінісукні без бретелей з об'ємним бантом. Її тренерка проєкту поєднала чорними туфлями, довгими прозорими рукавичками та колготами зі смужками. З аксесуарів вона підібрала чокер.

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Волосся Надя Дорофєєва зібрала у високий хвіст, залишивши пасма попереду. Стилісти зробили артистці сміливий макіяж зі стрілками і нюдовою помадою.

Надя Дорофєєва на "Голосі країни" / Скриншот з відео

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Другий образ Наді Дорофєєвої на "Голосі країни"

На сцені "Голосу країни" Надя Дорофєєва заспівала в дуеті з Сергієм Лазановським. Зіркова тренерка і її талановитий підопічний проникливо виконали пісню "Два кольори". Для фантастичного номеру співачка змінила епатажну мінісукню на яскраво-червоний костюм. Вона підкорила образом у класичних штанах і подовженому двобортному жакеті.

Надя Дорофєєва на "Голосі країни" / Скриншот з відео

Надя Дорофєєва на "Голосі країни" / Скриншот з відео

Надя Дорофєєва на "Голосі країни" / Фото з інстаграму проєкту