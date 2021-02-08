Надя Дорофєєва еротично позувала на ліжку: спекотні фото
Популярна співачка Надя Дорофєєва розбурхала уяву прихильників новою серією спекотних світлин. Вона еротично позувала на ліжку в спокусливій білизні.
Источник:інстаграм Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва є однією з найсексуальніших артисток в українському шоу-бізнесі. Вона не соромиться оголюватися перед камерою та показувати своє тіло у спідній білизні.
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Днями виконавиця еротично позувала на ліжку. Цього разу вона вирішила влаштувати звабливу зйомку у спальні і неабияк розбурхала уяву користувачів мережі. Понад 5-мільйонна аудиторія підписників приголомшена відвертим образом знаменитості. Тому такій фотосесії артистка присвятила одразу 2 публікації.
Надя звабливо позувала, лежачи на ліжку з зеленою постільною білизною. Вона одягнула обтисле вбрання, що підкреслило принади її фігури. Особливу увагу привертають апетитні сідниці Дорофеєєвої.
Артистка дивилася в камеру, звабливо тримаючи палець біля рота. Також співачка продемонструвала свої татуювання на руках.
Спокуслива Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої
Спокуслива Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої
У коментарях фоловери залишають багато приємних слів на адресу Наді Дорофєєвої.
- Красуня!
- Найкраща!
- Не можна відвести погляд!
- Дорофєєва завжди горить! Дуже спекотно!
- Постільна фотосесія Дорофєєвої!
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