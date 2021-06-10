Хеппи-энда не будет, – Надя Дорофеева взбудоражила сеть отрывком из нового клипа

Популярная украинская певица Надя Дорофеева продолжает работать над сольной карьерой. Она показала тизер своего нового клипа и звезде удалось заинтриговать сеть.

Украинская певица Надя Дорофеева после выпуска миниальбома и сольного концерта и в дальнейшем работает над новыми композициями. Уже 11 июня мир увидит ее очередную песню "Почему" и драматический клип.

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Надя Дорофеева заинтриговала тизером клипа

Поп-исполнительница на личной странице опубликовала ролик – короткий отрывок из клипа к новой песне. В видео запечатлена Надя Дорофеева, которая лежит на мосту обессиленная и с царапинами на животе и руках.

Под мостом виден автомобиль, перевернутый и разбитый после аварии. Вероятно, в видеоработе к очередному сольному треку главная героиня попадет в ДТП. Знаменитость подогрела интерес к клипу и отметила, что все можно будет узнать и понять 11 июня.

Хеппи-энда не будет,

– написала Надя Дорофеева под видео.

Реакция сети

Поклонники заинтригованы отрывком из клипа к новому треку Нади Дорофеевой. Они уже в ожидании видеоработы. Также пользователи сети отмечают, что начало песни очень напоминает композицию группы "Время и Стекло" 2011 года "Кафель".