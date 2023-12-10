Страстный поцелуй с Кацуриным и более 2 миллионов на ВСУ: в Киеве прошел концерт Дорофеевой

9 декабря Надя Дорофеева зажгла сцену в Киеве. Она выступила с сольным концертом в столице, который оказался очень энергичным и нестандартным. В частности, во время концерта певица страстно поцеловалась со своим мужем.

Кроме того, она провела несколько аукционов на мероприятии. Удивительно, но только за плюшевые ушки зайца одна из посетительниц заплатила 2 миллиона гривен, передает 24 Канал.

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Страстный поцелуй Дорофеевой с Кацуриным

Для выполнения трека "Чтобы не было" на сцену к Наде Дорофеевой вышел ее муж Миша Кацурин. Во время выступления романтические кадры звездных супругов демонстрировали позади них. В конце концов после эмоционального исполнения трека артисты подошли друг к другу и страстно поцеловались. Это вызывало овации от аудитории.

Страстный поцелуй Дорофеевой с Кацуриным / Видео с ТСН

Сбор средств на ВСУ

Во время концерта прошло несколько аукционов, средства из которых направлялись в фонд поддержки бойцов "Азова". Так, на мероприятии за 25 тысяч гривен удалось продать книгу "Глазами Мариуполя". Кроме того, значительное внимание посетителей привлек флаг Украины, украшенный подписями командиров "Азова", который в итоге приобрели за 100 тысяч гривен.

Среди интересных лотов также была эксклюзивная возможность попасть за кулисы после концерта. За это выторговали 100 тысяч гривен. К тому же поклонники имели возможность "приобрести" общий пост с кумиром в инстаграмме. Это стоило 160 тысяч гривен.

Но самым нестандартным лотом оказались плюшевые розовые ушки, которые стали известны благодаря клипу Дорофеевой "В одиночестве". Эти культовые аксессуары сопровождали певицу в ее турах по разным городам Украины. Их приобрели за сногсшибательную сумму в 2 миллиона гривен.