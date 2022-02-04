Надя Дорофеева показала новое фото в стильном образе и призналась о зависимости

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась новой публикацией. Она рассказала, что стала зависимой от инстаграма.

Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками новым фото. Она позировала перед камерой в стильном образе.

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Новое фото Нади Дорофеевой

Певица предстала перед объективом на диване. Она примерила total black look: топ, широкие брюки и эффектную рубашку оверсайз.

Трендовым дополнением образа стали перчатки. Надя Дорофеева также распустила волосы и уложила их пышными локонами. Аутфит завершил макияж – яркие блестящие тени на глазах и нюдовая помада.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма звезды

Надя Дорофеева о зависимости

В подписи к фото знаменитость призналась, что начала бороться с привычкой проводить чрезмерное количество времени в инстаграме. Она поставила лимит на время, которое проводит в социальных сетях.

Вчера впервые мне удалось не превысить лимит! Конечно, все зависит от того, насколько забит день, но раз 20 за день я ловила себя на мысли, что я тупо бессознательно открываю инстаграм и серфлю всех, даже особо не всматриваясь в фото и не читая посты,

– призналась певица.

"То есть я делаю это автоматически и не вовлеченно. По сути, мне тупо нравится водить пальчиком вниз и вверх по экрану. Это явно зависимость, друзья! То есть моя зависимость – это не пить и не курить, а свайпать? Хм, интересно, подумала я, зато нет вреда здоровью... казалось бы. Как много времени и внимания берет на себя один палец на руке", – поделилась мыслями Надя Дорофеева.