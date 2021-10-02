Надя Дорофеева кардинально сменила имидж: как теперь выглядит артистка

2 октября 2021 , 16:22
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Источник:

инстаграм Нади Дорофеевой

Популярная украинская певица Надя Дорофеева перекрасила волосы из светлого на темный цвет. Новую прическу звезда продемонстрировала поклонникам.

Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новое сообщение в инстаграме, которое активно начала обсуждать сеть. Знаменитость кардинально изменила имидж, перекрасив волосы.

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Надя Дорофеева перекрасилась

Исполнительница кардинально изменила образ. Длину волос она оставила такой, как и было, однако изменила цвет со светлого на темно-каштановый. Особой деталью нового имиджа Нади Дорофеевой стала белая прядь.


Изменение имиджа Нади Дорофеевой / Коллаж Showbiz 24

Надя Дорофеева поделилась, что любое изменение образа очень стрессовое для нее. Она еще не привыкла к своему новому цвету волос.

Казалось бы, столько образов, съемок. Но на самом деле каждый убраный миллиметр кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы,
– написала звезда.

Для просмотра видео листайте вправо:

Реакция сети

Поклонники заверили, что новый цвет волос очень подходит Наде Дорофеевой:

  • "Круто";
  • "Тебе очень идет";
  • "Подходит";
  • "Надя, тебе очень подходит этот цвет волос, кайф";
  • "Мне любая Надя нравится";
  • "Очень красиво";
  • "Влюбилась в этот цвет. Подходит тебе".

Текст публикации Нади Дорофеевой

Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась. Ох, точно, я же вчера покрасилась!

Вообще любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съемок и т.д. Но на самом деле каждый убраный миллиметр кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы.

Автор: Марія Касій