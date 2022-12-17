Катя Павленко из Go_A призналась, за которого участника проголосовала в финале Нацотбора

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко рассказала о своих фаворитах в финале Национального отбора. Она поделилась, что проголосовала за того артиста, вокруг которого было меньше хайпа.

В этом году Екатерина Павленко из группы Go_A имела возможность стать судьей Национального отбора, но стала ведущей. Она рассказала 24 канала, за кого проголосовала в Дии.

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Екатерина Павленко призналась, за кого проголосовала

Певица призналась, что в Дии выбрала того финалиста Национального отбора, вокруг которого было меньше хайпа.

Это им бонус на будущее,

– сказала Екатерина.

Солистка Go_A добавила, что в этом году ей сложно определиться с фаворитом – в каждом видит хорошие стороны. К тому же, многих она не знает.

Мне в этом году очень сложно определиться, потому что в каждом из них есть свои классные стороны. К сожалению, некоторых участников не знаю, потому что многие были из нашего Нацотбора, а некоторых слышала впервые и честно говоря, не было времени посмотреть их интервью, чекнуть, кто они и как себя позиционируют,

– призналась Павленко.

"Могла заценить только сегодня песни. Мне очень нравится тембр вокалиста группы 2TONE, мне нравится как каждый год прогрессирует Марина Круть. Мне нравится то, как двигается вперед Jerry Heil и ее эксперименты. Мне понравилось, как хорошо спела Angelina. Очень интересный тембр этой девушки. Мне хочется выделить всех. Все в этом году были такие уровни, не было ярко выраженной звезды. Но все справились с задачей на все 100%", – подчеркнула артистка.

Екатерина Павленко рассказала о фаворитах: видео 24 канала

Заметим, Екатерина Павленко из Go_A предстала в прямом эфире Национального отбора в изысканном образе. Она предстала перед зрителями в изысканном черном платье, дополнив образ длинными серьгами и стильной прической.