Нацотбор Евровидения-2022: имя первой судьи финала

Уже через неделю, 12 февраля, состоится грандиозный финал Национального отбора Евровидения-2022. Первое место за судейским столом заняла Тина Кароль, которая была в этом кресле в 2020 году.

Общественный вещатель объявил имя первой судьи Национального отбора Евровидения-2022. Эта роль досталась украинской поп-диве Тине Кароль. Пока неизвестно, кто окажется за столом жюри рядом с ней.

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Свое решение Суспільне объяснило тем, что артистка представляла Украину на Евровидении-2006 в Афинах с песней Show me your love, где заняла 7-е место. Кроме того, за свою 19-летнюю музыкальную карьеру она смогла достичь звания народной артистки и выиграть более 20 музыкальных и телевизионных премий.

два года назад, на Нацотборе Евровидения-2020 компанию Тини Кароль составлялии продюсер

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