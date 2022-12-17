Эффектный макияж и элегантность: в каких образах появились ведущие и жюри на сцене Нацотбора

Джамала, Тарас Тополя и Юлия Санина в этом году возглавили жюри Нацотбора на "Евровидение-2023". Звездными ведущими шоу стали певица Злата Огневич и солистка группы Go_A Екатерина Павленко, а также комментирует песенный конкурс Тимур Мирошниченко. В каких образах знаменитости появились на шоу – смотрите ниже.

Пока продолжается голосование за финалиста Нацотбора Евровидения-2023, мы расскажем, как выглядели ведущие и жюри. Для финала судьи и ведущие подготовили яркие элегантные образы.

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Жюри Нацотбора на Евровидение-2023

Тарас Тополь – лидер группы "Антитела", доброволец 130-го батальона Сил территориальной обороны ВСУ. Волонтер, соучредитель благотворительного фонда "Антитела".

Певец надел на долгожданное мероприятие коричневый гольф и синий пиджак.

Тарас Тополь в кресле жюри на Нацотборе на Евровидение-2023 / Фото из инстаграммы Джамалы

Джамала – певица и автор песен. Обладательница "Награды за выдающееся лидерство артиста" от Атлантического совета США 2022 года и победительница Евровидения-2016.

Юлия Санина – фронтвумен рок-группы The Hardkiss. Автор песен, композитор. Была в жюри и наставницей талант-шоу "X-Фактор", участницей телешоу "Танцы со звездами".

Звезды украинского шоубизнеса предстали в ярких образах, а эффектный вечерний макияж только подчеркнул луга! Джамала примеряла бело-черный комплект, состоявший из пиджака и вязаного жилета. Свой образ довершила массивными аксессуарами. Юлия Санина выбрала серебристый блестящий пиджак, а образ дополнила прической с косичками.

Джамала и Юлия Санина в креслах судей на Нацотборе на Евровидение-2023 / Скриншот по прямой трансляции

Ведущие Нацотбора на Евровидение-2023

Звездными ведущими шоу стали певица Злата Огневич и солистка группы Go_A Екатерина Павленко, а также неизменно комментирует песенный конкурс Тимур Мирошниченко.

Екатерина Павленко появилась в черном платье, а образ дополнили длинные серьги и короткая прическа. Тимур Мирошниченко надел костюм темно-бордового цвета с сине-желтым значком на груди, а Злата Огневич красовалась в белом платье с широкими рукавами. Для элегантного вида звезда надела массивные бусы в украинском стиле.

Ведущие Нацотбора на Евровидение-2023 / Скриншот по прямой трансляции