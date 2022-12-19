Екатерина Павленко наступила на платье KRUTЬ на Нацотборе: в сети отреагировали мемами

Солистка Go_A, которая была ведущей Нацотбора, случайно наступила на платье бандуристки KRUTЬ, когда та уходила со сцены. В сети по этой теме начали создавать мемы.

17 декабря прошел долгожданный финал Национального отбора. Но он не обошелся без курьезных моментов, пишет 24 канал.

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Павленко наступила на платье KRUTЬ

В прямом эфире отбора выступила бандуристка KRUTЬ. После комментариев судей девушка хотела уйти со сцены, но на ее платье случайно наступила Екатерина Павленко, которая в этом году была ведущей. Этот момент попал на экраны и поднял настроение зрителей.

В сети даже начали создавать мемы по этой теме. Так аккаунт Eurovision Ukraine в тиктоке опубликовал видео, в котором показал подборку забавных картинок.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко тоже не обошла вниманием курьезный момент. Она также посмеялась с курьезного момента и в инстаграм-сториз поделилась мемами, которые создали ее фанаты. "Go_A пытаются пойти за кулисы после концерта, а фаны хотят в третий раз на бис", – было на одном из фото. "Испытываю ревность к платью KRUTЬ. Хочу, чтобы Екатерина тоже на меня наступила", – пишут в твиттере.



Мемы через момент с платьем / Фото с инстаграм-сториз



Мемы через момент с платьем / Фото с инстаграм-сториз

Образ Екатерины Павленко произвел фурор

Солистка Go_A, которая в этом году дебютировала в роли ведущей, предстала на сцене Нацотбора в изысканном образе. Она надела черное платье длины макси, подчеркивающее фигуру, имело длинные рукава и оригинальный вырез декольте.

Поклонникам понравился этот образ звезды, поэтому они засыпали ее комплиментами. Многим платье Екатерины напомнило наряды Мортиссии Адамс, а кто-то сравнил Павленко с Тринити.