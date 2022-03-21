Набираемся терпения, – Наталья Денисенко с сыном дни войны проводит в Яремче

Украинская актриса Наталья Денисенко вместе с сыном сейчас находится в Яремче. Там она набирается сил и отвлекается от постоянных обстрелов в Киеве.

Актриса с сыном отправилась в Яремче, где гораздо спокойнее, чем в тревожном Киеве. Наташа прогулялась с сыном Андреем у красивого водопада.

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Наталья Денисенко с сыном в Яремче

Матери делают все возможное, чтобы уберечь детей от войны. Многие выехали за границу, а оставшиеся в Украине сейчас в основном в западных областях. Наталья Денисенко в Ивано-Франковской области наслаждается горным воздухом, красивыми пейзажами. Она вместе с сыном наблюдает за тем, как в горах идет зима и наступает весна.

Набираемся терпения! Давайте помогаем друг другу! Держимся! Иначе нельзя! Обнимаю,

– написала Наталья под фото.

Наталья Денисенко с сыном в Яремче / Фото из инстаграмма актрисы

Текст публикации Наталки Денисенко:

25 день войны и День равноденствия. Время, когда солнце становится больше с каждым днем. Знаете, иногда я даже улыбаюсь. Но когда вспоминаю, что не знаю, сколько еще дней, недель, месяцев буду ждать победы, сколько еще бомб и смертей терпит наша земля, то внутри все скручивается.

Как можно успокоиться? Когда мы сможем выдохнуть? Так хочется верить. Пусть этот день станет еще одним днем ​​приближения к победе. Пожалуйста, Боже.

Набираемся терпения! Давайте помогаем друг другу! Держимся! Иначе нельзя. Обнимаю.