"Мы все в одной лодке": Джамала, Монатик бьют тревогу из-за угрозы техногенной катастрофы

Украинские знаменитости, еще несколько дней назад скрывавшиеся от обстрелов и боявшихся ракетных ударов, теперь запаниковали из-за новой угрозы – взрыва Запорожской АЭС в городе Энергодар. Они уже обратились к своим подписчикам.

Известно, что ночью была угроза взрыва реакторов на атомной электростанции, а Зеленский сказал, что ситуация сегодня могла радикально изменить весь мир. Речь идет о взрыве, который в 6 раз мог быть более угрожающим, чем взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году. А все из-за пожара и стрельбы, которую целенаправленно совершили российские кафиры, когда прорвались в Энергодар.

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Сейчас на электростанции находятся под влиянием россиян с оружием, но персонал вроде бы цел и невредим. Украина призывает НАТО "небо над страной", чтобы уберечь атомные станции от обстрелов, а также установить 30-километровые безопасные зоны вокруг станций в Украине. Знаменитости бьют тревогу и призывают мировое сообщество и еще раз россиян одуматься и выйти на улицы России.

Руслана

"Украина призывает МАГАТЭ создать 30-километровые безопасные зоны вокруг украинских АЭС! Самая большая угроза в районе Запорожской АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Сейчас военные РФ терроризируют работников станции и жителей города Энергодар. После обстрела и вхождения российских оккупантов в Энергодар ранены двое гражданских. Россия несет войну и угрожает Европе техногенной катастрофой".

Монастырский

"Сегодня ночью весь мир стоял на грани масштабной экологической катастрофы, ведь российские войска взорвали одну из крупнейших атомных АЭС в Запорожье. Обращения к России и Беларуси стали бессмысленными. К вам не может достучаться весь мир! Вы не верите никому, даже своим… Почему все мировые бренды и многие страны поддерживают Украину? Почему так быстро падает рубль? Почему за правду о войне решили давать срок 15 лет? Почему мировые компании массово не хотят сотрудничать с Россией? Потому что российская власть пришла с войной на земли Украины! И весь мир видит и понимает.

Посмотрите это видео. Это наши земли и города, более 10 лет показывающие в клипах мировых артистов, брендов, режиссеров и продюсеров. Это Украина. Место, где было снято множество удивительных работ. На протяжении многих лет эти уникальные пригородные районы, монументальные мосты и замечательные площади помогали создавать великолепное искусство, которым наслаждались миллионы людей. Сколько российских артистов много лет снимали и планировали снимать здесь видеоработы. Теперь эти живописные уголки страдают от российской агрессии. В настоящее время их жестоко бомбит русская армия. Эти места нуждаются в нашей помощи".

Джамала

"Мир!!! Ты должен проснуться! Наиболее угрожающая ситуация в районе Запорожской АЭС – крупнейшей атомной электростанции в Европе. Российские военные терроризируют сотрудников станции и жителей ее города-спутника Энергодар. По меньшей мере два мирных жителя ранены после обстрела и проникновения российских оккупантов в Энергодар. Россия находится в состоянии войны и угрожает всей Европе техногенной катастрофой. Украина просит МАГАТЭ создать 30-километровые безопасные зоны вокруг украинских АЭС! Хотите вы этого или нет, но мы все в одной лодке".

Леся Никитюк

Елена Зеленская

"Это пожар на Запорожской атомной станции в городе Энергодаре, результат вражеских обстрелов российской техникой этой ночью. Весь мир знает о трагедии в Чернобыле. А Запорожская АЭС в несколько раз больше и мощнее. Если взорвется она – это будет 6 Чернобылей. Очевидно, именно этого Путин обещал ядерную угрозу – он ее создает.

В Украине нет ядерного оружия, но у нас мощная мирная атомная энергетика, 15 атомных блоков, теперь под угрозой обстрелов и взрывов. Но радиации нет границ. Эта катастрофа, если она произойдет, коснется каждого. И в России, и в Европе, и в мире. Но мы – не Путин. Мы не желаем детям мира лучевой болезни! Украинские энергетики под обстрелами, рискуя жизнью, делают все, чтобы сохранить безопасность. Вся наша поддержка сейчас с ними. Они, без преувеличения, спасают мир".