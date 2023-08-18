Сэм Асгари подтвердил развод с Бритни Спирс: ходят слухи об измене и абьюзе певицы

Мужчина Бритни Спирс подтвердил слухи о том, что пара разводится после 6 лет в отношениях. Тем временем в СМИ продолжают обсуждать вероятные причины их разрыва.

Вчера сеть облетели новости о развод Бритни Спирс и Сэма Асгари. Уже сегодня фитнес-тренер подтвердил разрыв отношений.

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Мужчина Бритни Спирс подтвердил развод

Сэм Асгари опубликовал инстаграм-сториз, в котором сообщил о разводе. Он также попросил СМИ быть добрее.

После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы будем сохранять любовь и уважение, которые мы испытываем друг к другу, и я желаю ей всегда всего наилучшего. Дерьмо случается,

– написал актер.



Сэм Асгари о разводе / Фото с инстаграм-сториз

В The Guardian сообщили, что Сэм Асгари не будет оспаривать брачный договор. Слухи о том, что он шантажирует бывшую жену ради денег – неправда.

Бритни Спирс вроде бы била любимого

, в СМИ сообщали, что Сэм Асгари шантажировал Бритни Спирс ради денег. Он хотел изменить условия брачного контракта.

На фоне официальной новости о разводе в TMZ появилась информация о том, что Сэм Асгари был жертвой в отношениях. Бритни Спирс якобы часто избивала бывшего мужа, кусала его, а ночью оставила ему синяк под глазом. Эту информацию вроде бы подтверждают фотографии от папарацци.

Также источники сообщают, что Бритни Спирс изменила мужу. Она однажды вроде бы попросила работника в доме сделать ей эротические фото, но все зашло слишком далеко. Измену Сэм увидел своими глазами, как пишут СМИ.