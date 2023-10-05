Вика из-за травмы была недееспособной, поэтому ее муж выехал как законный опекун ребенка. О таком инциденте женщина рассказала в шоу "Супермама".

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Муж сломал ногу жене

Молодая мама по имени Виктория рассказала, что ее любимый сломал ей ногу за то, что она поздно вернулась из караоке, где была с подругами. Сначала мужчина стал высказывать жене претензии, а затем напал на нее.



Вика на шоу "СуперМама" / Скриншот с видео

Виктория начала кричать от боли, однако мужчина не поверил ей. Даже после того, как врачи скорой подтвердили перелом ноги, он не верил им.

Девушке пришлось делать сложную операцию. На рентгене обнаружили, что многие кости были раздроблены. Сейчас в ее ноге титановая пластина и спицы с винтами.

Впоследствии мужчина участницы приходил в больницу и извинился. Мама Вики советовала ей написать заявление в полицию, однако она отказалась.

Я не хотела упасть на плечи мамы. Мой муж создал эту проблему, он должен меня обхаживать и это должно было стать своеобразным наказанием для него. Чтобы он взял на себя все полностью – быт, меня, ребенка,

– объяснила Виктория.

После перелома мужчина на руках выносил Вику гулять на улицу, менял повязки, готовил есть и занимался сыном. Поэтому жена его простила.



Вика с мужем / Скриншот с видео

Мужчине удалось уехать из Украины

Впоследствии пара уехала в Польшу. Поскольку Вика на тот момент еще была недееспособной, ее муж выехал с ней из Украины как опекун маленького ребенка.

"То есть если бы не вся эта ситуация с ногой, то мы не выехали бы за границу всей семьей", – добавила участница.

Мужчина сломал ногу участнице шоу "СуперМама": видео

Телеканал СТБ, снимающий шоу "СуперМама", назвал действия супругов "потрясающим лайфхаком". В то же время другие участницы решили, что это бред.

Реакция украинцев

А украинцев эта история поразила. Они не ожидали увидеть подобные признания на телевидении во время войны:

"Я ох**ла от этой истории и того, что ее так просто показывают по ТВ сейчас",

"Как такую хр*нь можно смотреть?"

"Я думаю, эту историю следует записать в словарь как определение слова "ничтожество",

"Что эта женщина нестабильна, что ее муж".

"Самое ужасное, что она с ним осталась после такого".

"А так можно было?"

"Вико, вы травмируете себя и психику ребенка. Ужас".

Любопытно! Украинцы подозревали, что ведущий шоу "СуперМама" Дмитрий Карпачев тоже уехал за границу. Все потому, что в выпуске он появился онлайн, а не лично. Однако Карпачев опроверг эти слухи, объявив о встрече во Львове.