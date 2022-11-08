Александр Волошин подготовил сюрприз для Анны Тринчер, потерявшей обручальное кольцо: неожиданное видео

Блогер Александр Волошин устроил для жены Анны Тринчер сюрприз. Он подарил ей обручальное кольцо, которое певица потеряла после свадьбы.

Не прошло и месяца после свадьбы, как Анна Тринчер рассказала, что потеряла обручальное кольцо . Александр Волошин решил поправить ситуацию.

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Муж Анны Тринчер устроил сюрприз для жены

На днях звездные супруги отправились в отпуск в Буковель. Там пара сходила в ресторан, где Александр Волошин и подготовил сюрприз жене.

Когда Анна вышла в туалет, блоггер забросил обручальное кольцо в стакан жены с соком. Певица вернулась и увидела обручальное кольцо, когда сок был уже на дне.

Надеюсь больше терять не будем,

– прокомментировал видео Александр Волошин.

Сюрприз для Анны Тринчер: видео

Заметим, что потерю обручального кольца Анны Тринчер заметили поклонники – они увидели, что на ее безымянном пальце ничего нет. Это произошло через несколько недель после небольшой свадьбы пары.

Со временем звезда прокомментировала потерю. "Наибольший страх в моей жизни осуществился, я потеряла кольцо. В детстве, когда смотрела фильмы, где теряли кольца, всегда думала: "Никогда в жизни не потеряю его. Это так ужасно, как можно?". И вот не прошел даже месяц, а кольца уже нет".