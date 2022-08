MTV Video Music Awards 2022: кто стал триумфатором престижной музыкальной премии

Вручение престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards 2022 прошло ночью 29 августа. Смотрите список звезд, которые взяли статуэтки и стали триумфаторами сегодняшней ночи.

Ночью 29 августа в Ньюарке, штат Нью-Джерси состоялось награждение премии MTV Video Music Awards. Ведущими легендарного вечера стали LL Cool, Ники Минаж и Джек Гарлоу. Множество певцов, певиц и коллективов прибыло на вручение – Anitta, Blackpink, Eminem и Snoop Dogg, победители Евровидения-2021 Måneskin, Ники Минаж и даже легенды рок-музыки Red Hot Chili Peppers.

Больше всего номинаций взяли Кендрик Ламар, Джек Гарлоу и Lil Nas X – они соревновались за победу сразу семь раз. 6 номинаций было у Гарри Стайлза и Doja Cat, в то время как в 5 номинациях соревновался Эд Ширан, Билли Айлиш и The Weeknd. Читайте ниже, кто победил во всех номинациях одной из лучших музыкальных премий.

Победители премии MTV Video Music Awards 2022

"Видео года": Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version);

"Артист года" : Bad Bunny;

"Песня года" : Билли Айлиш – Happier Than Ever;

"Лучший новый артист": Дал Камерон;

"Альбом года": Гарри Стайлз – Harry's House;

"Лучший перформанс года": SEVENTEEN – Rock With You;

"Лучшая коллаборация": Lil Nas X, Джек Гарлоу – INDUSTRY BABY;

"Лучшая попесня": Гарри Стайлз – As It Was;

"Лучшая песня в стиле хип-хоп": Ники Минаж и Lil Baby – Do We Have a Problem?;

"Лучшая рок-песня": Red Hot Chili Peppers – Black Summer;

"Лучшая альтернативная песня": Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE;

"Лучшая латиноамериканская песня": Anitta - Envolver;

"Лучшая песня в стиле R&B": The Weeknd – Out Of Time – XO;

"Лучшая k-pop песня": LISA - LALISA;

"Лучшее видео со смыслом": Lizzo – About Damn Time;

"Лучшее исполнение в метавселенной": BLACKPINK – The Virtual | PUBG;

"Лучшее длинное видео": Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version);

"Лучшая кинематография": Гарри Стайлз – As It Was;

"Лучшая режиссерская работа": Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version);

"Лучшие визуальные эффекты": Lil Nas X, Джек Гарлоу – INDUSTRY BABY;

"Лучшая хореография": Doja Cat – Woman;

"Лучший монтаж": ROSALÍA – SAOKO;

"Песня лета": Джек Гарлоу – First Class

, MTV Video Music Awards – это ежегодная церемония награждения лучших представителей мировой музыкальной индустрии за новые треки и видеоклипы. Более 40 лет ее основал музыкально-развлекательный телеканал MTV. Абсолютным триумфатором MTV Video Music Awards является Бейонсе, за ней следуют Мадонна и Леди Гага.