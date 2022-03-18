Молчание – это самое страшное, – Дмитрий Ступка о дочери Сумской, что живет в России

Украинский актер Дмитрий Ступка высказался о живущей в России дочери Ольге Сумской. По его мнению, удивительно, что она умалчивает о вторжении, если ее мама поддерживает защитников.

Народная артистка Украины Ольга Сумская активно борется за Украину на информационном фронте и поддерживает защитников. В то время как ее дочь Антонина Паперна молчит о войне. Эту позицию осудил актер Дмитрий Ступка.

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Дмитрий Ступка о дочери Сумской

"Если честно, конечно я удивлен. Ее мама, и, кстати, моя киномама, мы много снимались с Ольгой, очень ее уважаем и любим, она друг нашей семьи. С Антониной Паперной я тоже знаком. Немного странно, потому что мама выражает свою позицию и поддерживала моего одноклассника, который, к сожалению, погиб – Пашу Ли. Она активно поддерживает ВСУ и украинцев, а дочь никак не высказалась, это действительно жалко и удивительно", – сказал актер.

Дмитрий Ступка добавил, что Антонине Паперной следует помнить свои корни и относиться к ним с уважением.

Ведь династия Сумских не менее уважаема в Украине, чем наша династия – Ступки. Поэтому, конечно, хотелось бы услышать от нее хоть какое-то мнение. Молчание – самое страшное сейчас, что может быть,

– сказал актер.

Ступка обратился к мужу Паперной

Мужчина также высказался о зяте Ольге Сумской – российском актере Владимире Ягличе. Он также молчит о войне в Украине.

"Что у него в голове и о чем он думает, я не могу сказать, не могу залезть к нему в голову. Я хотел бы обратиться к Володе и сказать ему, чтобы он все-таки пообщался со своей тещей. Было бы неплохо, чтобы он прислушался к ее словам и сделал выводы, потому что одно дело, когда ты смотришь телевидение, а другое, когда тебе рассказывают то, что происходит, люди, которые находятся в Украине, то, что говорят, и то, что происходит на самом деле – большое разница", – заметил актер.