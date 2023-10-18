Каким российским звездам запрещен въезд в Украину: полный список
Многие российские артисты еще до начала полномасштабной войны попали в "черный список" СБУ. За последние полтора года персон нон-грата увеличилась. Каким российским звездам запрещен въезд в Украину – читайте ниже.
Список невъездных русских знаменитостей с каждым годом только расширяется. 24 Канал узнал имена этих звезд из страны-агрессора.
Интересно 7 украинских звезд, родившихся в России
Министерство культуры в 2022 году расширило список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Этим артистам запрещен въезд в Украину. Всего в "черном списке" СБУ по состоянию на 18 октября находятся 209 человек, хотя некоторые из них уже умерли, например Иосиф Кобзон и Борис Горячев.
Российские звезды, которым запрещен въезд в Украину
- певица Алена Апина,
- певица Elvira T,
- певица Надежда Бабкина,
- рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов),
- певица Лариса Долина,
- певец Григорий Лепс,
- рэпер GUF (Алексей Долматов),
- певец Олег Газманов,
- рэпер Моргенштерн Алишер,
- певица Валерия,
- артист на шоумен Юрий Гальцев,
- певец Армен Григорян (фронтмен рок-группы "Крематорий"),
- певица Лоя (Ольга Засульская),
- рэпер Птица (Нуриев Давид)
- певец Стас Пьеха,
- певец Виктор Калина,
- певец Денис Клявер,
- певица Ольга Кормухина,
- музыкант Евгений Кульмис (группа "Хор Турецкого"),
- артист Лев Лещенко,
- певица Зара (Мгоян Зарифа),
- певец и актер Александро Миньков (Маршал),
- певица Яна Павлова,
- певец и композитор Сергей Пенкин,
- певец Николай Расторгуев (солист группы "Любэ"),
- певец и актер Александр Розенбаум,
- музыкант Вадим Самойлов (участник группы "Агата Кристи"),
- поп-певец Игорь Саруханов,
- музыкант Сергей Скачков,
- певец Валерий Сюткин,
- певица Диана Теркулова,
- певец Марк Тишман,
- певец Евгений Тулинов,
- певец и шоумен Михаил Турецкий,
- певец, танцор Дмитрий Фомин,
- рок-певица Юлия Чичерина,
- певица Виктория Цыганова,
- музыкант Валерий Юрин.
Новые санкции СНБО против российских артистов
Владимир Зеленский 7 января 2023 ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении россиян, в которые вошли и артисты. Санкции предусматривают запрет на въезд в Украину, блокировку активов, лишение украинских государственных наград и запрет на осуществление экономической деятельности.
Под эти санкции попали следующие российские звезды:
- певица Ирина Аллегрова,
- певец Стас Пьеха,
- певец Сергей Лазарев,
- певец Григорий Лепсверидзе (Григорий Лепс),
- певица Любовь Успенская,
- певец Дмитрий Билан,
- певица Лолита Милявская,
- певец Влад Топалов,
- певец Филипп Киркоров,
- певица Лариса Долина,
- писатель Александр Дугин,
- шоумен и комик Михаил Галустян,
- оперная певица Анна Нетребко,
- артист Евгений Петросян,
- певица Анна Семенович,
- певец Александр Расторгуев (группа "Любэ"),
- певица Полина Гагарина,
- певец Александр Буйнов,
- певица Виктория Дайнеко,
- певица Лариса Долина,
- певец Владимир Пресняков,
- певица Наталья Сенчукова,
- певец Михаил Шуфутинский,
- певица Анита Цой и другие.
Россия влияет на украинскую культуру
Недавно украинский рэпер Yarmak рассказал о влияние российской пропаганды на украинскую культуру. Артист считает, что кремлевские нарративы из-за музыки влияют на ход войны.
Артист обратил внимание на блоггеров, до сих пор продвигающих пророссийские ценности. По его словам, все фанаты российского рэпа и "моргенштернщины" – это маргиналы, которым безразлично государство. По мнению рэпера, это влияет на ход войны – зомбированные русским культурным влиянием украинцы не видят смысла воевать за родную страну.