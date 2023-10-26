Российский рэпер Моргенштерн проиграл суд против СБУ по внесению его в "черный список"
Источник:Единый реестр судебных дел
Российский рэпер Алишер Моргенштерн два года судился со Службой безопасности и Министерством культуры Украины. Он хотел, чтобы его убрали из "черного списка". Однако артист проиграл суд.
Моргенштерна в 2021 году повторно внесли в список российских звезд, угрожающих нацбезопасности Украины. Кроме него, в "черном списке" еще более 200 артистов из страны-агрессорки.
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Рэперу уже несколько лет запрещен въезд в Украину. Однако Алишер хотел отменить это решение СБУ и Минкульта, поэтому подал в суд.
Моргенштерн требовал, чтобы украинские власти убрали его фамилию из списка лиц, несущих угрозу для Украины.
Как Моргенштерн попал в "черный список"
Правоохранители считали, что рэпер во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков.
Кроме того, российский артист спровоцировал скандал во время выступления в Одессе в декабре 2019 года, где был объявлен траур по погибшим в пожаре. Моргенштерн назвал это "показухой".
СБУ настаивает и на том, что песни Моргенштерна унижают и оскорбляют людей, пропагандируют неуважение, алкоголизм и прочие вредные привычки.
Моргенштерн проиграл суд
25 октября стало известно, что российский рэпер проиграл суд против СБУ и Минкульта. Судья отметил, что этот вопрос решает непосредственно Служба безопасности Украины.
Однако интересно, что пребывание артистов в "черном списке" не влечет запрета на пересечение госграницы. Это подтвердила и СБУ, заявив, что Моргенштерну не запрещен въезд в Украину.
Какая позиция Моргенштерна по поводу войны в Украине
- В первый день войны, 24 февраля, рэпер послал войну вслед за русским кораблем. Он заявил, что не понимает, "в чем прикол идти умирать по приказу великих дядей".
- В марте музыкант спел о войне в Украине. В песне "12" слышен голос мамы его друга Владислава Палагина, которая рассказала, как скрывается от взрывов в подвале в Одессе.
- Сам Моргенштерн уехал из России. По состоянию на август 2023 года рэпер находился в США. Однако там он заявил, что скучает по родине.
- В мае стало известно, что Моргенштерн встречается с украинской актрисой Лизой Василенко, которая в 2021 году выехала в Россию и говорила, что "лучше сдохнуть" там, чем в Украине.