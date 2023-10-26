Российский рэпер Моргенштерн проиграл суд против СБУ по внесению его в "черный список"

Российский рэпер Алишер Моргенштерн два года судился со Службой безопасности и Министерством культуры Украины. Он хотел, чтобы его убрали из "черного списка". Однако артист проиграл суд.

Моргенштерна в 2021 году повторно внесли в список российских звезд, угрожающих нацбезопасности Украины. Кроме него, в "черном списке" еще более 200 артистов из страны-агрессорки.

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Рэперу уже несколько лет запрещен въезд в Украину. Однако Алишер хотел отменить это решение СБУ и Минкульта, поэтому подал в суд.

Моргенштерн требовал, чтобы украинские власти убрали его фамилию из списка лиц, несущих угрозу для Украины.

Как Моргенштерн попал в "черный список"

Правоохранители считали, что рэпер во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков.

Кроме того, российский артист спровоцировал скандал во время выступления в Одессе в декабре 2019 года, где был объявлен траур по погибшим в пожаре. Моргенштерн назвал это "показухой".

СБУ настаивает и на том, что песни Моргенштерна унижают и оскорбляют людей, пропагандируют неуважение, алкоголизм и прочие вредные привычки.

Моргенштерн проиграл суд

25 октября стало известно, что российский рэпер проиграл суд против СБУ и Минкульта. Судья отметил, что этот вопрос решает непосредственно Служба безопасности Украины.

Однако интересно, что пребывание артистов в "черном списке" не влечет запрета на пересечение госграницы. Это подтвердила и СБУ, заявив, что Моргенштерну не запрещен въезд в Украину.

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