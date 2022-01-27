Монатик с женой засветили парные тату на Мальдивах: как они выглядят

После американского тура Монатик устроил отпуск на Мальдивах. На райский курорт он улетел с женой и сыновьями. На берегу океана супруги засветили парные татуировки.

Мультиартист Монатик часто поет о любви, а свои хиты посвящает жене Ирине. Однако звездные супруги крайне редко демонстрируют чувства на публике. Вероятно поэтому фото их поцелуя на Мальдивах покорило сеть. Кроме того, на романтическом стиле пара засветила одинаковые тату.

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Монатик с женой засветили парные татуировки

Преданные фаны Монатика знают, что слева на шее у него есть крошечная татуировка, которая напоминает знак бесконечности. Как выяснилось, такое же изображение имеет его жена Ирина. Она продемонстрировала его в зеленом купальнике с собранными в пучок волосами.

Любовь обязательно спасет мир. Моя любовь,

– романтично подписала Ирина.

Монатик с женой на Мальдивах / Фото из инстаграма Ирины Демичевой

, что Ксения Мишина и Александр Геллерт из "Холостячки" тоже имеют парные тату . У нее – красное, а у него – зеленое сердце на ноге.

Звездные друзья пары – Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Руслан Багинский, Таня Муиньо, Ирина Блохина, Елизавета Юрушева – засыпали их сердечками в комментариях. Зато поклонники раскошелились на комплименты: