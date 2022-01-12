Монатик трогательно поздравил сына с днем рождения: редкие общие фото

Украинский мультиартист Монатик отмечает день рождения младшего сына Платона. По этому случаю он опубликовал редкие семейные фотографии.

Известный украинский артист Монатик уже несколько недель проводит в США вместе с семьей. За границей мужчина отмечает день рождения младшего сына.

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Сыну Монатика и Ирины Демичевой Платону исполнилось 5 лет. Звездный отец признался, что именно в его юбилей исполнилось желание, которое он загадал на Новый год.

"Три года назад, находясь в туре в США Love it Ритм, я загадал желание, которое впоследствии вписывал в каждый список новогодних желаний! "Поехать в тур по США всей семьей и обязательно посетить Universal Park!". Я так счастлив, что именно в твой первый юбилей, в твой пятый день рождения, мы находимся в нашей общей мечте!" – поделился певец.

Монатик добавил, что мечтает снова и снова отдыхать в США вместе с сыновьями, а в будущем – с их семьями.

Я так хочу, чтобы все твои мечты сбывались быстрее, чем ты сможешь их придумать! А мы с мамой всегда рядом! Гордимся и переживаем. Любим безумно! Вы с братом наши лучшие друзья! Мечтаю вернуться сюда еще не раз счастливыми и здоровыми!

– написал он.

В честь дня рождения мультиартист опубликовал редкие семейные фото, где Платон удивляет артистизмом.

Семейные фото Монатика / Фото из инстаграма артиста

Текст публикации Монатика

Потрясающий. Любимый. Артистичный. Талантливый. Настойчивый.

Три года назад, находясь в туре по США Love it Ритм, я загадал желание, которое впоследствии вписывал в каждый список новогодних желаний! "Поехать в тур по США всей семьей и обязательно посетить Universal Park!!!" Я так счастлив, что именно в твой первый юбилей, в твой пятый день рождения, мы находимся в нашей общей мечте! Ты невероятный, фантастический, артистичный, постоянно фантазирующий, с легкостью перевоплощающийся в любого персонажа, который тебе пришёлся по душе — от динозавра до Креша Бандикута! Обладатель потрясающего чувства юмора и мимики, от которой глаз не отвести! Я так хочу, чтобы все твои мечты сбывались, быстрее, чем ты их сможешь придумать!!! А мы с мамой всегда рядом! Гордимся и переживаем. Любим безумно! Вы с братом наши лучшие друзья!

Мечтаю вернуться сюда ещё не раз счастливыми и здоровыми! С вашими с братом супругами и детьми. И так, как оказалось, это работает, загадываю прямо сейчас! В твой день! С днём рождения тебя, наш любимый мечтатель Платоша!!! Вы с братом наше все!