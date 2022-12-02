Устами классика: Монатик адаптировал песню песню украинской легенды Николая Мозгового

Украинский исполнитель Монатик выпустил новую песню "Дивна ніч" на слова покойного композитора Николая Мозгового. Кавер-версия песни должна была выйти еще до полномасштабного вторжения России, однако мир услышал ее только сейчас.

Монатик признался, что романтическая и меланхолическая песня – это жест уважения к творчеству легенды украинской музыки Николая Мозгового. В 2010 году сердце талантливого артиста остановилось, но другие исполнители, в том числе Монатик, решили вдохнуть новую жизнь в его музыкальное достояние.

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В команде Монатика добавили, что песня готовилась к вечеру памяти Николая Мозгового, для которого MONATIK эксклюзивно разрабатывал оммаж (свое прочтение, выражение внимания к классику):

"Песня не только знакомит с текстом и исторической личностью классика украинской поэзии Николаем Мозговым (хотя это важная миссия композиции). Новый современный мотив и прочтение от MONATIK мотивируют улыбаться и танцевать душу, а также зажигает огонь в сердцах даже когда вокруг гаснет свет. прослушивание первого куплета нам хочется подхватывать мотив и вспоминать каждому свою "странную ночь".

Сам исполнитель подчеркнул, что хочет танцевать под эту песню в день победы Украины.

Искренне верю, что совсем скоро мы будем танцевать под эту песню на празднике ко дню нашей победы! Не стоит в танце не пускать ноги. Слова легендарного Николая Мозгового,

– сообщил певец.

Монатик – Дивна ніч: слушать песню онлайн

Реакция сети

Фанаты очень положительно восприняли новое прочтение слов Мозгового. В частности, жена артиста призналась, что очень скучает по любимому, слушая эту композицию:

"Люблю невероятно и очень скучаю... В эту странную ночь";

"Благодаря тебе и твоей музыке ни одна тьма нам не страшна";

"Мы так гордимся вами. Спасибо вам и вашему творчеству! Она несет свет и надежду в каждое сердце… в каждый дом";

"Спасибо за ваше творчество, эти слова – в самое сердце. Такие правдивые и такие прекрасные";

"Боже, новые тексты песен! Даже от таких тяжелых переживаний есть вдохновение! Дима, вы невероятный!";

"Узнаю совсем другого Дима. Приятно слышать";

"В самое сердце, как хорошо, как уместно, хотя за границей, а родные в Украине, не понимаю до конца происходящего, но я горжусь нашими украинцами, мой племянник больше играет в настольные игры, играет и поет, я счастлива".

Добавим, что дочь Мозгового Елена никак не прокомментировала новую композицию Монатика. Хотя четыре года назад она исполняла песню своего отца в классическом исполнении.

Текст песни "Дивна ніч":

Заграє пісня про любов

Без обіцянок і умов,

Там буде музика, немов

Солодка мрія...

Оркестру звуки голосні,

Танцюєм ніби уві сні,

Ти усміхнешся лиш мені,

І лиш тобі я!



Приспів:

Ця дивна ніч

Така безмежна і приємна...

Така відверта

І відверто потаємна!..

Це так незвично,

Романтично і взаємно!..

І ми зустрілися

З тобою недаремно

В цю дивну ніч!..

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч!



Зірки по небу пліч-о-пліч.

Я за тобою йду…

І ти не можеш мені дати відсіч!..

Ти зможеш мені дати?..

Складно так чекати!..

Зможеш мені дати відлік?

Скільки ще чекати твій блік?..

На моїй долі, на твоїх долонях

Лінії, їх було безліч!..

Але саме-саме дивна ця ніч,

Саме-саме дивна ця ніч,

І ти не можеш мені дати відсіч!..



Приспів:

Ця дивна ніч

Така безмежна і приємна...

Така відверта

І відверто потаємна!..

Це так незвично,

Романтично і взаємно!..

І ми зустрілися

З тобою недаремно

В цю дивну ніч!..

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч.



Я розкажу тобі про те,

Як у душі моїй росте

Це почуття таке просте!..

Таке прекрасне...

Солодка мить, бентежна мить

Ридають струни, плаче ніч...

А наш вогонь i знов горить

І вже не згасне!..