Монатик спел в киевской электричке: как отреагировали пассажиры - видео

После мирового тура "ART Оборона" Монатик активно выступает по Украине с благотворительными концертами. Один из таких состоялся прямо в кольцевой электричке Киева, которая курсирует на Борщаговку.

В киевской электричке Монатик спел новый драйвовый трек "Сила", премьера которого состоялась 17 марта. В вагоне он появился не сам, а с бендом – двумя бэк-вокалистами, гитаристом и трубачом.

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Монатик спел в киевской электричке

Интересно, что перформанс снимали на смартфоны не только киевляне и гости столицы, но и профессиональный фотограф, которого, по всей видимости, пригласила команда Монатика.

Кстати, на импровизированный концерт Монатика попали воспитанники Киевской детской железной дороги – железной дороги, которой управляют дети. Она расположена в Сырецком парке, куда удобно доехать как раз киевской кольцевой электричкой.

"Мега насыщенный, положительный и продуктивный день выдался сегодня у нашей команды", – прокомментировали в инстаграме заведения внешкольного образования.

Монатик с воспитанниками Киевской детской железной дороги / Фото из инстаграммы заведения

Монатик с воспитанниками Киевской детской железной дороги / Фото из инстаграммы заведения