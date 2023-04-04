Звучит очень круто: Монатик перевел свой хит "Кружит" на украинский язык и сменил название песни

Украинский певец Монатик ранее сообщил, что переведет свои русскоязычные хиты. Первой он перевел на украинский свою песню "Кружит". Теперь она называется "Каждый раз". Поклонники просто в восторге.

Артист Дмитрий Монатик сообщил, что и дальше будет переводить свои хиты на украинский. Ранее группа Quest Pistols также спели свой хит "Я твой наркотик" на государственном языке.

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Песню "Кружит" Монатик выпустил еще в 2019 году, она вошла в альбом "LOVE IT ритм". Однако после начала полномасштабного вторжения артист отказался от всего российского, и теперь свои хиты он переводит на украинский.

После того, как невыразимо злой и взбалмошный сосед нашей страны сломал и затопил все вокруг, MONATIK решил сделать "ремонт" своих композиций и перевыпустить легендарные песни на родном языке. Первой из них стала – "Каждый раз",

– говорится в описании к песне.

Слушайте онлайн песню "Каждый раз" Монатика: видео

В комментариях поклонники музыканта были в восторге, им очень понравилась украиноязычная версия песни:

"Прослушала несколько раз и кажется уже, что так и было изначально. Браво! Прекрасная песня получила новое дыхание".

"Это невероятно услышать эту песню на украинском! Продолжайте так в этом духе!"

"Муравьи всю песню! Это невероятно!"

"По-украински просто невероятно звучит".

"Как давно я мечтала услышать любимые песни Monatika на любимом украинском языке. Плачу от радости".

"Наконец-то любимого певца можно слушать родной соловьиной! Ждем новых украиноязычных хитов и уже любимых переведенных".

"Это просто в самое сердце, спасибо вам".

Напомним, сейчас Монатик активно выступает по Украине с благотворительными концертами. Один из таких произошел прямо в кольцевой электричке Киева, которая курсирует в Борщаговку. Артист спел новый драйвовый трек "Сила". В электричке он появился не сам, а с бендом – двумя бэк-вокалистами, гитаристом и трубачом.