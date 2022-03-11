Молилась о наших военных, – Ольга Сумская рассказала о жизни во время войны

Украинская актриса Ольга Сумская, как и миллионы украинцев, молится за наших военных и мирных жителей, страдающих в зоне боевых действий. Также она пытается объединять людей из разных уголков Украины.

Украина продолжает страдать от российских оккупантов, которые уничтожают наши города, села, убивают мирных жителей. А на передовой стоят наши защитники, отражающие атаки врага. Ольга Сумская призналась, что каждый день молится за украинских военных.

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Ольга Сумская о жизни во время войны

Наши жизни изменились. Они уже никогда не будут такими, как прежде. Но сейчас украинцы, как никогда, объединены. У нас есть одна общая цель, и мы ежедневно приближаемся к победе.

"Каждый день благодарю Бога за то, что вижу солнце. И сегодня был солнечный день. Я молилась за наших военных, за наших ангелов, которые сегодня защищают украинскую землю. Не устаем все делать, не устаем их поддерживать, ведь им сегодня очень жарко и тяжело. Они на передовой", – рассказала Ольга Сумская в эфире одного из украинских телеканалов.

Также актриса общается с людьми из разных уголков Украины. Помогает им найти лекарство, еду, объединяет всех.

Чужие стали родными. И нас это объединяет. Я просто уверяю вас, украинци, победа не за горами. Не падать духом! Держитесь! И верить в нашу победу! Только так,

– подчеркнула актриса.

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