Мой герой должен быть с автоматом, – Тина Кароль на сцене в Лондоне призналась, какого мужчину ищет

На днях Тина Кароль дала благотворительный концерт в Лондоне, все вырученные деньги из которого передала в поддержку Украины. Прямо со сцены она сделала интригующее заявление о своем будущем избраннике.

Личная жизнь Тины Кароль всегда была под бдительным "прицелом" публики. После смерти мужа Евгения в 2013 году она не рассекречивала никаких своих отношений, разве подыгрывала Дану Балану на "Голосе страны". Теперь артистка признала, что ее избранник должен быть не светским львом, а защитником Украины.

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Какого мужчину ищет Тина Кароль

Вы знаете, я долго думала о том, какой бы мне сейчас понравился мужчина. Если раньше можно было посматривать на светского льва, то сегодня мой герой должен быть с автоматом, небрит, немыт. Вот такой подходит. Сегодня наши защитники – самые желанные мужчины для брака. Раньше это был сердцеед, а сегодня – краш,

– заявила Тина Кароль со сцены.

"Давайте посмотрим наших крашей", – добавила певица, и на экране позади нее появилось видео с украинскими защитниками. Среди звездных – Андрей Хлывнюк из "Бумбокса", танцовщик Дмитрий Дикусар, телеведущий Даниэль Салем.

В это время Тина Кароль пела свой лирический трек "Білий мішка", выпущенный в 2020 году. В нем есть такие строки: "Закохалась в тебе з першого погляду. І, ти знаєш, досі люблю. Може, втомлена, та час не змарновано. Якщо прийдеш, додому прийму".

Тина Кароль заговорила о будущем избраннике: видео из Лондона

в сентябре 2020 года Тина Кароль рассказывала, что рядом с собой хочет видеть благородного, самостоятельного мужчину , ведь сейчас "это такая редкость".

Интересно, что это видео с концерта Тины Кароль опубликовал в своем инстаграме именно Даниэль Салем. "Тина, спасибо тебе, наш посол сердца", – написал телеведущий. В комментарии певица ответила ему "Дяня" с эмоджи сердца.

Скриншот из инстаграма Даниэля Салема