"Моих денег нет": Камалию обвинили в невыплате гонораров

Известная украинская певица Камалия попала в скандал. Ее стилистка обвинила звезду в невыплате средств.

Стилистка София Невидомая поделилась неудачным опытом сотрудничества с Камалией. Она заявила, что певица якобы не выплатила ей средства.

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Камалия попала в скандал

Стилистка рассказала, что готовила для исполнительницы образы для двух клипов. Она сшила один костюм для первого и еще два для второго ролика. В общей сложности София должна была получить 600 долларов.

"У меня были выделенные 1000 долларов, я приехала с этими деньгами, отдаю их и мне говорят: "Соня, это твои сто долларов за работу. Все остальное тебе должен отдать другой парень. А этот парень вообще не знал об этом. Никто со мной не связывался. Когда я с ним связалась, он сказал: "Мне дали всего 200". И сейчас меня просто игнорируют и не отвечают", – заявила стилистка.

Девушка призналась, что она устала от такого поведения людей. Она объяснила, что прибегает к огласке, потому что ей нужны средства, чтобы избавиться от долгов и заплатить за квартиру в Киеве. Обычно Невидомая не разглашала, с какими артистами работает и что делает.

Пока Камалия никак не комментирует скандал. В то время как стилистка опубликовала личную переписку со знаменитостью, ее менеджерами и режиссером.

София Невидомая о Камалии / Фото из инстаграма стилистки

Текст публикации Софии Невидомой

Всем привет! Прошу о помощи!

Не думала, что меня коснётся такая тема, но помимо всяких несправедливостей в нашей сфере и каких-то не покрытых расходников костюмов, транспорта, заниженных гонораров, за что я всегда молчала лишь бы сделать визуально хорошо – мне теперь тупо не отдают деньги. За мою работу на клипе и работу моей швеи и наше потерянное время.

Начиная с 10 декабря я отработала смену (12 часов), за которую мне отдали только половину (которую мне еще пришлось выбарывать, 3 месяца не выплачивают расходники за пошив, переносят его и моей швеи (которая сшила уже 2 костюма, не спав ночами), потом просто нас игнорили и сейчас мне говорят, что моих денег нет, и за пошив, и просто мое потраченное время мне не заплатят, потому что отдали не в срок (простите, эта артистка просто болела ежемесячно и уезжала отдыхать, поэтому в сроке виновата я), а свою работу на клипе я просто, пожалуй, не должна получать, потому что у них так принято относиться к людям.