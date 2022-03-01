Мое восхищение и уклон вам: Елена Зеленская поблагодарила всех украинских женщин за отвагу

Первая леди Елена Зеленская опубликовала щемящее сообщение, в котором поблагодарила всех украинских женщин, которые защищают нашу страну, волонтерят, спасают и лечат людей.

В Украине уже шестые сутки идет война. Российские окупанты продолжают наносить ракетные обстрелы. Сегодня они цинично нанесли авиаудар по площади Свободы в Харькове. Ракета попала в здание Харьковской ОГА. Предварительно известно о десяти погибших и около 20 раненых.

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Вся Украина и весь цивилизованный мир встревожены от варварских действий рашистов. ВСУ дают достойный отпор вожакам Кремля, впрочем, от действий вражеских войск страдает немало украинских семей.

Первая леди Елена Зеленская обратилась в своем сообщении ко всем украинкам, находящим в себе силы, храбрость и мужество, чтобы противостоять врагу.

Елена Зеленская обратилась к украинским женщинам

"До войны (как страшно до сих пор необычно это произносить) я как-то писала, что женщин в Украине на 2 миллиона больше, чем мужчин. Просто такая статистика. Но сейчас она приобретает совершенно новое значение. Потому что это значит, что у нашего нынешнего сопротивления также особенно женское лицо. Мое восхищение и поклон вам, невероятные соотечественницы! Тем, кто дерется в рядах ВСУ, и тем, кто записался в терроборону. Тем, кто лечит, спасает, кормит", – написала первая леди.

Елена Зеленская поблагодарила волонтеров и тех, кто продолжает выполнять свою привычную работу – в аптеках, магазинах, на транспорте, в коммунальных службах. Она также выразила благодарность тем, кто ежедневно без паники ведет детей в укрытие и развлекает их играми и мультиками, чтобы спасти детское сознание от войны. Тем, кто рождает в бомбоубежищах.



"Сегодня первый день весны. Помните, как мы все поздравляли друг друга с этим днем ​​до войны (опять эта страшная фраза)? Так вот, сквозь дым обстрелов уже видно солнце! Все будет весна, все будет победа, все будет Украина!", – заявила первая леди Украины.

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