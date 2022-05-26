Модель Роми Стрейд второй раз беременна: трогательное фото звездной мамочки

"Ангел" Victoria's Secret, нидерландская модель Роми Стрейд второй раз беременна. Звезда опубликовала фото, где позировала вместе с любимым и дочерью, которая касалась округлого животика.

В 2020 году Роми и ее возлюбленный Лауренс ван Леэйвен впервые стали родителями. Тогда у них родилась дочь. Сейчас супруги ждут появления второго ребенка, хотя врачи прогнозировали девушке бесплодие.

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Роми Стрейд второй раз беременна

Модель сообщила о беременности, опубликовав трогательное семейное фото. Роми вместе с любимым и дочерью сидели на полу. Все одеты в белую одежду, на лицах сияли улыбки. Дочь модели нежно прикасалась к ее округлому животику и целовала его.

Вскоре мы будем семьей из четырех человек. Не могу дождаться,

– с нежностью написала Стрейд.



Роми Стрейд второй раз беременна / Фото с инстаграмма модели

Личная жизнь Роми Стрейд и Лауренса ван Леэйвена