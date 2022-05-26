Модель Роми Стрейд второй раз беременна: трогательное фото звездной мамочки
Источник:инстаграмм Роми Стрейд
"Ангел" Victoria's Secret, нидерландская модель Роми Стрейд второй раз беременна. Звезда опубликовала фото, где позировала вместе с любимым и дочерью, которая касалась округлого животика.
В 2020 году Роми и ее возлюбленный Лауренс ван Леэйвен впервые стали родителями. Тогда у них родилась дочь. Сейчас супруги ждут появления второго ребенка, хотя врачи прогнозировали девушке бесплодие.
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Роми Стрейд второй раз беременна
Модель сообщила о беременности, опубликовав трогательное семейное фото. Роми вместе с любимым и дочерью сидели на полу. Все одеты в белую одежду, на лицах сияли улыбки. Дочь модели нежно прикасалась к ее округлому животику и целовала его.
Вскоре мы будем семьей из четырех человек. Не могу дождаться,
– с нежностью написала Стрейд.
Роми Стрейд второй раз беременна / Фото с инстаграмма модели
Личная жизнь Роми Стрейд и Лауренса ван Леэйвена
- История любви Роми и Лауренса началась еще в школе.
- Они встречались 8 лет, а официально стали семьей в 2018 году.
- Влюблены долгое время вместе, поэтому давно мечтали о появлении общего ребенка.
- Однако врачи диагностировали у модели синдром поликистозных яичников, который мог стать причиной бесплодия.
- Стрейд жаловалась на отсутствие менструаций в течение семи лет и боли в животе.
- При обследовании медики обнаружили на яичниках модели много кист и тогда предупредили, что вряд ли она когда-нибудь станет мамой.
- Тогда Роми по-другому стала относиться к своему здоровью. Уменьшила нагрузку, проходила курс лечения, старалась не волноваться.
- Все это девушка сделала для того, чтобы у нее родился ребенок.
- В 24-летнем возрасте Роми впервые почувствовала, что такое материнство. Ее самая заветная мечта сбылась и теперь она снова ждет пополнения в семье.