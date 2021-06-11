Победители Евровидения-2021 Måneskin позировали в фотосессии для Vanity Fair Italia

Итальянские рокеры Måneskin, которые одержали победу на "Евровидение-2021", снялись в фотосессии для глянца Vanity Fair Italia и украсили обложку нового выпуска. Стильную съемку посвятили месяцу прайда и поддержке ЛГБТ-сообщества.

Триумфаторы песенного конкурса стали главными героями нового выпуска Vanity Fair Italia. Они не только дали большое интервью, но и позировали в стильной фотосессии, кадры из которой уже разлетелись по сети.

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Måneskin в фотосессии для Vanity Fair Italia

Вокалист группы Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торки дерзко позировали на камеру в стильном наряде.

Для фотосессии музыканты выбрали одежду и украшения элитных брендов Gucci, Etro, Saint Laurent By Anthony Vaccarello, Cartier, Bvlgari, Christian Louboutin. Эффектные образы рокеров дополняли соответствующий макияж и прически.



Måneskin в фотосессии для Vanity Fair Italia / Фото Vanity Fair Italia



Måneskin в фотосессии для Vanity Fair Italia / Фото Vanity Fair Italia

Интервью Måneskin

Måneskin стали героями номера, посвященного месяцу прайда, ЛГБТ-сообществу. Поэтому участники коллектива в интервью поделились собственным опытом, что касается этой темы.

Виктория Де Анжелис: "С детства я четко представляла, кем и какой хочу быть. Я отвергала то, что свойственно детям. Все вокруг смеялись надо мной, потому что я каталась на коньках, играла в футбол и не надевала юбки. Я давала себе шанс быть той, кем хотела. Да, пришлось немножко пострадать, но у меня хватило смелости. Сегодня я знаю, если бы тогда ее не хватило, я бы страдала еще больше. Потому что тогда я бы оставила другим возможность принимать самое важное решение – решение обо мне".

Дамиано Давид: "Убеждение, что к психологу идут сумасшедшие, – широко распространенное невежество. Никто не рождается разумным. И часто бывает трудно понять, почему мы вообще живем, не говоря уже о происхождении и направлении наших желаний. Это долгий путь к ясности, сопровождающей становление личности.

Осуждение женской сексуальности - более яростное, постоянное и унизительное. Например, если я много занимаюсь сексом – я крутой, а Виктория – проститутка. Там, где я показываю себя сильным, – Я лидер, а Витория – стерва и заноза в заднице. Как мужчина я имею привилегии, и осуждение, которому я могу подвергаться, несравнимо с тем, что чувствует женщина. Комментарии о моей внешности сосредоточены только на внешности и не касаются моего профессионализма и компетентности. С женщинами все наоборот".