Мне до сих пор тяжело, – Алла Мазур призналась о смерти матери

В четверг, 16 сентября, Алла Мазур празднует 56-летие. В день рождения она сделала неожиданное признание – два месяца назад умерла ее мама. Рассказывая о потере, журналистка едва сдерживала слезы.

В праздничном интервью Алла Мазур щемяще призналась, что это ее первый день рождения без мамы Марии. Женщина ушла из жизни еще в июле, однако ее смерть звезда переживала так болезненно, что в течение двух месяцев скрывала потерю.

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Мама моя ушла на небо два месяца назад, и мне до сих пор трудно об этом говорить. Я не писала ничего в соцсетях, не говорила об этом публично. Возможно потому, что до сих пор не могу уронить мысль, что ее больше нет,

– со слезами на глазах поделилась Алла Мазур.

Тележурналистка рассказывает – они с мамой были настолько близки, что она до сих пор разговаривает и советуется с ней.

"Мне все время кажется, что где-то уехала в санаторий, скоро вернется. Я чувствую ее присутствие, я с ней разговариваю, советуюсь, стараюсь, чтобы в нашей семье все было хорошо, потому что она всегда переживала за всех нас", – добавила Алла Мазур.

В день рождения знаменитость публично поблагодарила покойную маму Марии за жизнь и все, что она в нее вложила. В студию утреннего шоу Алла Мазур принесла архивные семейные фото, на которых впервые показала родителей и брата Александра.

Архивные фото Аллы Мазур с мамой

Алла Мазур с мамой Марией / Скриншот с видео

Алла Мазур с мамой Марией / Скриншот с видео

Алла Мазур с мамой и сыном в Болгарии / Скриншот с видео

Алла Мазур с семьей / Скриншот с видео