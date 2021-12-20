Мне целовали руки, – Ivan NAVI о поступках фанаток на концертах

Украинский исполнитель Ivan NAVI известен своими зажигательными танцевальными треками и искренностью. Его открытость к публике и позитив невозможно не заметить, поэтому девушки одна за другой влюбляются в артиста. За кулисами шоу Нового канала "Кто сверху?" певец рассказал о подарках от девушек.

Во время съемок развлекательного проекта Иван вспомнил самые яркие поступки фанаток.

Интересно Интервью с Ivan NAVI: о прогулке с Тиной Кароль, творчестве и карантине

Как-то я выступал на концерте на дне Славского. Помню, выхожу на следующий день утром из домика, в котором жил, и вижу на земле надпись мелом: "Люблю Ivan NAVI". А еще в форме сердечка разбросаны лепестки цветов. Авторша или автор творения меня не дождались. Наверное, рисовали с самого утра, а я очень долго сплю,

– рассказал исполнитель.

Ежедневно фанатки пишут Ивану в соцсетях, ждут на концертах с надеждой на фото, публикуют видео и ролики в TikTok под треки артиста. Парень, кстати, делает репосты многих из них в свои инстаграм-сторис. Эмоций и отдачи на концертах певца тоже хватает. Иногда уж слишком.

"Недавно на концерте впервые в жизни мне целовали руки. Я люблю подавать руки со сцены, чтобы быть ближе к публике. А тут такой поворот. Я еще такого не видел и не чувствовал. А как-то мы выступали в Херсоне в ночном клубе. На концерт пришла девочка, которую не пропускали из-за ограничений по возрасту. То она пришла с мамой, встретила меня с караваем. Я думал, что уже сватовство происходит, потому что мама и каравай ... " – с улыбкой на лице поделился Ivan Navi.

Читайте также "Это произошло впервые за 20-летнюю карьеру на радио": Слава Демин – о курьезе в прямом эфире