Умер Мэтью Перри – звезда сериала "Друзья": портал TMZ пишет, что актер утонул

Умер Мэтью Перри – актер, воплотивший одного из самых ярких персонажей в культовом сериале "Друзья", Чендлера Бинга. Ему было всего 54 года.

Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что актера нашли в субботу, 28 октября, в доме в районе Лос-Анджелеса. Предварительно, Мэтью Перри утонул.

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Службы быстрого реагирования приехали по вызову остановки сердца. Актера якобы нашли в джакузи в доме. На месте происшествия не обнаружили никаких наркотиков или признаков преступления.

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Мэтью Перри наиболее известен по роли Чендлер Бинг в суперпопулярном ситкоме 90-х из 10 сезонов – речь о сериале "Друзья". Актер снялся во всех 234 эпизодах, а его персонаж был любимцем фанатов за уникальные шутки и каламбуры. Манеры и реплики Перри пародировали фанаты по всему миру.

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"Друзья" были самой большой претензией на славу Перри, но снимался он и в бесчисленном количестве других сериалов: "Мальчики остаются мальчиками", "Серебряные ложки", "Беверли-Хиллз, 90210", "Элли Макбил", "Западное крыло", "Клиника", "Вперед", "Странная парочка" и многих других.

"Мальчики остаются мальчиками", "Серебряные ложки", "Беверли-Хиллз, 90210", "Элли Макбил", "Западное крыло", "Клиника", "Вперед", "Странная парочка" и многих других. Он также сыграл в памятных фильмах, в основном комедийных, таких как "Девять ярдов", "Трое на танго", "Малыш", "Снова 17" и других. В последнее время он не появлялся на сцене – после выхода телевизионного мини-сериала в 2017 году.

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Мэтью страдал зависимостью от наркотиков и алкоголя, о чем сам рассказывал в интервью и мемуарах, опубликованных в прошлом году. Он годами сидел на викодине (обезболивающее наркотического толка) – даже во время съемок в "Друзьях" – и неоднократно проходил реабилитацию. У Перри также были проблемы со здоровьем, некоторые из которых были серьезными и требовали госпитализации. Умер актер в 54 года.