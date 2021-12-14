Мистер Биг из "Секса в большом городе" поздравил Олю Цибульскую с днем рождения: видео

Певица Оля Цибульская отмечает 36-летие. Утром она получила видеопоздравление от актера культового сериала "Секс в большом городе", который играл Мистера Бига.

Американский актер Крис Нот пригласил Олю Цибульскую в Нью-Йорк, выступить в его рок-н-ролл баре.

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Крис Нот поздравил Олю Цибульскую

36-й день рождения Оля Цибульская отмечает 14 декабря. Команда исполнительницы приготовила сюрприз, от которого Оля потеряла дар речи. Артистка – поклонница культового сериала "Секс в большом городе" и обожает все, что с ним связано. И это ни для кого не секрет.

Цибульская сотрудничает с саундпродюсером американского лейбла, который, как оказалось, дружит с исполнителем одной из главных ролей ленты – Крисом Нотом. В канун дня рождения он показал Крису несколько клипов Цибульской. Актеру они очень понравились, поэтому он записал для Оли трогательное видеоприветствие, в котором засыпал ее комплиментами.

Я слышал, что ты готовишь клип на песню Prosecco. Приезжай в Нью-Йорк, у меня есть свой рок-н-ролл бар. Хочу, чтобы ты там спела. А мы все будем обсыпать тебя лепестками роз. Ты разорвешь мир! Я очень хотел бы приехать в Украину на твой концерт. С днем ​​рождения, крошка,

– сказал Крис Нот.

В конце видео он послал Цибульской воздушный поцелуй, чем окончательно покорил ее сердце.

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