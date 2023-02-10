Не политик и не разведчик: Вика Апанасенко из "Мисс Вселенная" впервые рассказала, с кем встречается

29-летняя Виктория Апанасенко впервые заговорила о личной жизни. Выяснилось, что она встречается с парнем, но рассекречивать его не хочет. Девушка заявила, что он украинец и борется на своем фронте.

"Мисс Украина Вселенная 2022" неохотно отвечает на вопросы об отношениях. Сначала она заявила, что ее "сердце занято народом Украины", а затем поделилась, что не одинока.

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С кем встречается Виктория Апанасенко

Очень добрый, очень смелый, он сражается на своем фронте. Я очень им горжусь. Я ничего не буду говорить по многим причинам,

– заявила Виктория Апанасенко.

Она лишь заметила, что ее любимый – не политик, не госслужащий и разведчик.

Какие мужчины нравятся "Мисс Украине Вселенная 2022"

Виктория Апанасенко призналась, что никогда не искала мужчин на сайтах знакомств, они сами подходили к ней то на улице, то в ресторанах. Однажды ребята даже догнали на авто такси, в котором она ехала, и забросали через окно телефоны, чтобы взять номер. Однако наглой девушка не любит. Агрессивные мужчины – это табу для нее, ведь она шесть лет изучала тематику насилия в семье.

Представительницы Украины на "Мисс Вселенная 2022" присылали тысячу роз через инстаграмм и ежедневно заваливали букетами, но таким ее не подкупишь.

Был случай, когда каждый день мне посылали невероятно большие букеты. Я не знаю, как обнаружили мой номер. Парень очень старался, но очень важно, чтобы это были не просто цветы, а комбинация качеств. Я всегда за правду, а не за то, чтобы мучить человека или как-то поднимать свое эго. Мне это не нужно,

– заявила "Мисс Украина Вселенная 2022".

Виктория Апанасенко с цветами от поклонника / Фото из инстаграммы модели

Виктория Апанасенко говорит, что статус и состоятельность для нее неважны, однако она не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она: "Я сама очень многого достигла в жизни, я из очень простой семьи. Поэтому я за то, чтобы двигаться вместе, достигать целей. Я уверена, что абсолютно всех целей можно достичь.