"Мисс Украина" открывает нацотбор на звание главной красавицы: какой будет ее миссия во время войны

Конкурс красоты "Мисс Украина" пройдет! Комитет сообщил, что открывает национальный отбор, он будет проходить онлайн и офлайн.

Организаторы конкурса красоты "Мисс Украина" решили, что могут доносить мировые информацию о событиях в Украине. Именно поэтому комитет сообщил об открытии национального отбора "Мисс Украина-2022".

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"Мисс Украина" начинает нацотбор

Организаторы конкурса подчеркивают, что "Мисс Украина" может стать своеобразным послом страны в мировом сообществе конкурса "Мисс Мира". К тому же участницы нацотбора в этом году будут фокусироваться на помощи детям.

Из года в год участницы "Мисс Украина" проводили в рамках конкурса разнообразные благотворительные акции, но в нынешних условиях комитет конкурса решил сконцентрироваться на одном направлении – помощь детям-переселенцам и пострадавшим от военных действий детям

– сообщают организаторы.

"Поэтому у обладательницы титула "Мисс Украина 2022" будет очень ответственная миссия – привлечь внимание и приложить все усилия для привлечения средств международного сообщества для нужд украинских детей и рассказывать правду о войне в Украине".

Чтобы сделать отбор безопасным, кастинг будет проходить в двух форматах – онлайн и офлайн. В конкурсе может принять участие украинка независимо от страны проживания, но она должна отвечать требованиям конкурса.



Открыт нацотбор на "Мисс Украину" / Фото с инстаграма конкурса

Почему решили провести конкурс

Глава комитета "Мисс Украина" Вероника Щипцова поделилась деталями. Она рассказала, что с начала войны получила немалую поддержку от главы "Мисс Мира" Джулии Морли. Она и вдохновила все-таки избрать "Мисс Украину".

В нашей стране страшная война, однако мы уверены в нашей победе и продолжаем поддерживать ВСУ. Соответственно формат проведения финала "Мисс Украина" выберем в соответствии с актуальной ситуацией безопасности в государстве,

– поделилась Вероника.

"В последние месяцы мы также стали свидетелями впечатляющих побед Калуша и Усика. Они являются своеобразными "послами" нашего государства в мире. Украине нужно больше величественных свершений! Мы верим, что "Мисс Украина-2022" способна победить на "Мисс Мира"! Это еще одна из причин, почему мы решили запустить отбор", – добавляет она.

Глава комитета конкурса подчеркнула, что самое главное – это дети. Они нуждаются в особой поддержке и помощи, что и будет делать главная красавица.