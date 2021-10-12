Львов, легенда, человек: каким мы запомним Миська Барбару

Мисько Барбара ушел из жизни 11 октября 2021 года. Эта новость стала настоящим шоком для близких музыканта и поклонников. В сети люди пишут, что больше никогда не проснутся с каноническим "Мертвим півнем", который уже стал местной легендой.

В то же время сам Мисько говорил: "Никогда не говори никогда". Это скорее "навсегда". Потому что Львов даже представлять не стоит без старого-доброго "Мертвого півня" в его первом составе. Эта история будет жить на черно-белых концертных фотографиях, в записях, оставленных нам, в воспоминаниях улочек, которые видели начало легенды.

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Мисько Барбара и "Мертвий півень"

Когда-то город встретил молодых и энергичных студентов. Они собрались в кафе "Старый Львов" на Валовой и в 1989 году создали собственную рок-группу.

Это же заведение подарило группе название. При входе в "Старый Львов" кто-то когда-то повесил флюгер – железный петушок. Его же вспомнили ребята, когда надо было срочно придумать название группы.

Успех не заставил себя ждать. Уже в последующие годы они победили на фестивале "Вывих", утешили поклонников выступлением на сцене "Червоной руты" и записали первый альбом "ЕТО".



"Мертвий Півень" в 2006 году / "Википедия"

В первоначальный состав группы вошли:

Любомир Футорский

Роман Чайка

Мисько Барбара

Ярина Якубяк

Юрий Чопик

Роман Рось

Тарас Банах.

Барбара был вокалистом. Впоследствии он сказал, что есть 2 вида музыки: хорошая музыка и плохая.

Мне хочется думать, что я делаю хорошую музыку. Но это мое мнение. Мне всегда было важно делать и петь то, что я люблю. То есть делать то, что ты любишь, и любить то, что ты делаешь. Пафосно? Пафосно,

– заявлял Барбара.

"Мертвий півень" подарил украинцам такие хиты как: "Холодно", "Франсуа", "Ми так жили, немов співали джаз". Настоящей визитной карточкой группы стала песня "Ми помремо не в Парижі", записанная вместе с Кашей Сальцовой.

В 2010-х годах группа перестала выступать в начальном составе. Впоследствии Барбара признавался, что почти не общается с товарищами по группе.

"Мертвий півень" исполнял песни на слова Тараса Шевченко, Максима Рыльского, Игоря Калинца, Наталки Белоцерковец, Олега Лишеги, Виктора Неборака, Александра Ирванца, Юрия Андруховича, Юрка Позаяка, Сергея Жадана.

В 2018 году музыкант говорил, что имеет много творческих планов. В частности, хотел сосредоточиться на проекте "Радио Афродита".

"Флюгеры Львова"

Забава, когда все вокруг еще спят.

Хорошей традицией для львовян и гостей города стало просыпаться с "Мертвим півнем" во время этноджазового фестиваля "Флюгеры".

Весенние утра во Львове часто бывают прохладными, но во время "Флюгеров" это забывалось. Люди согревались музыкой и радостью.



Архивное фото с "Флюгеров Львова" / "Твоє місто"

"Я пел на всех революциях"

Впоследствии из родного Львова Барбара переехал в Харьков. Там он стал актером театра "Арабески".

В интервью Барбара признался: ему всегда казалось, что он – ответственный за то, что происходит в его стране.

Да, я пел на всех революциях, на всех протестах, но это были скорее не протесты, а посполитые сдвиги. Это было важно, и главное – это было бесплатно,

– подчеркнул музыкант.

По словам Барбары, он и его друзья старались делать, все что могли. Возможно, не все удавалось: что-то было поздно, что-то – слишком рано. В то же время музыкант подытоживал: "Мы любили то, что делали, и делали то, что любили".

Имел большие планы на будущее

Светлана Олешко – жена музыканта – рассказала, что Барбара не болел. У него были большие планы на будущее.

Музыкант ушел из жизни за несколько дней до Дня рождения – 14 октября ему исполнилось бы 50 лет. Барбара умер дома. Ему внезапно стало плохо, и медики не смогли спасти музыканта.

Барбара умер не в Париже. Но он вечно будет жить в воспоминаниях Львова. Где до сих пор утром в уже других кафе на Валовой можно просыпаться с утренним кофе под "Мертвого півня".