Миранда Керр беременна в четвертый раз: модель и ее муж-миллиардер снова станут родителями

Австралийская модель Миранда Керр объявила о беременности. Бывший "ангел" Victoria's Secret и основатель Snapchat Эван Шпигель снова станут родителями.

Бывшая ангел Victoria's Secret и австралийская модель Миранда Керр поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда подиумов беременна в четвертый раз.

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Миранда Керр станет мамой во второй раз

Модель Миранда Керр и ее муж-миллиардер, являющийся основателем Snapchat Эван Шпигель снова станут родителями.

Миранда опубликовала несколько фото в соцсетях. Сначала она намекнула на четвертого ребенка парами кроссовок, которые выставила в ряд.



Миранда Керр снова станет мамой / Скриншот

Впоследствии знаменитость опубликовала свои фото и показалась с округлым животом. Миранда решила не скрывать пол ребенка.

Рада сообщить о том, что жду четвертого ребенка. И это мальчик,

– поделилась звезда.



Миранда Керр снова станет мамой / Скриншот



Миранда Керр снова станет мамой / Скриншот

Личная жизнь Миранда Керр

Миранда Керр и Эван Шпигель начали встречаться в 2015 году. После года отношений они обручились, а уже в 2017 году сыграли свадьбу.

В браке у супругов родилось двое детей – 5-летний Харт и 3-летний Майлз. Миранда Керр также воспитывает сына от первого брака с Орландо Блумом – 12-летнего Флинна.