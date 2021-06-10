Михаил Заливако и Анна Богдан рассказали, имеют ли контракт с СТБ

Герой "Холостяка" Михаил Заливако остался вместе с Анной Богдан, которую выбрал в финале реалити-шоу. Если часть фанов верит в отношения пары, то другая убеждена, что они вместе из-за контракта с телеканалом СТБ. Что из этого правда, узнавайте далее.

В новом совместном интервью Михаил Заливако и Анна Богдан заявили, что вместе не из-за договоренности с проектом "Холостяк", а из-за чувств друг к другу, которые изо дня в день становятся только сильнее. Однако у харьковского бизнесмена все же есть контракт с СТБ, который никак не связан с победительницей реалити-шоу и отношениями.

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Контракт касается общения с журналистами. Так, в течение следующего года Михаил обязан согласовывать все появления на экранах с руководством романтического проекта. Он признался, что запись программы "Слава+", на которую его пригласили еще во время съемок "Холостяка", одобрил телеканал СТБ.

Я не могу ходить на интервью, не говоря к кому. Я не могу идти к кому-то без разрешения. Вот и все,

– заверил Михаил Заливако.

К слову, на съемки интервью со Славой Деминым влюбленные пришли с представителем СТБ. "Холостяк" пошутил, что этот человек поднимает таблички с надписью "Закрой рот". Однако, как утверждает Заливако, стоп-тем нет.

Интервью "Холостяка" Михаила Заливако и Анны Богдан: смотрите видео онлайн