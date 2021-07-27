Вместе к победе: какие страстные фото с женой публикует Олимпиец Михаил Романчук

Пловец Михаил Романчук на четвертый день Олимпийских игр в Токио отметился рекордом – мужчина продемонстрировал лучшее время в заплыве среди полуфиналистов. Пока спортсмен готовится к финалу, который состоится 29 июля, предлагаем больше узнать о личной жизни Романчука и его жены Марины, которая тоже отправилась на Олимпиаду-2020.

В команде украинских спортсменов, которые представляют страну на Олимпийских играх 2020 в Японии, попали супруги Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук. Но если Михаил является профессиональным пловцом, то Марина – известная легкоатлетка, которая специализируется в прыжках в длину. Пока муж готовится к финалу соревнований, спортсменка будет выступать в олимпийском виде спорта – легкая атлетика в дисциплине прыжки в длину.

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История любви Михаила и Марины Романчуков

Отношения влюбленной пары продолжаются как минимум с февраля 2017 года, когда у Михаила в инстаграме появилось первое совместное фото со спортсменкой. С тех пор Михаил и Марина вместе много путешествовали, занимались спортом и готовились к соревнованиям. Свадьба влюбленных состоялась 2 сентября 2018 года в Хмельницком – в регионе, где родилась спортсменка Марина. Пара устроила красивую свадебную церемонию, а сама невеста была одета в роскошное белое платье с длинным шлейфом, в то время как Михаил выбрал белый костюм-тройку.

Сексуальные фото влюбленных

С момента бракосочетания пара часто публикует в сети достаточно откровенные и крайне романтичные фото из самых разных локаций – в фотостудиях, на стадионе, в путешествиях. Михаил и Марина не стесняются демонстрировать свои искренние чувства любви на публику, поэтому предлагаем посмотреть несколько самых интимных фото пары, которые уже покорили сеть.

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