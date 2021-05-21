Михаил Поплавский: "Тримаймо разом українську хвилю!"

Состоялась грандиозная церемония награждения национальной музыкальной премии "Українська пісня року".

В День вышиванки состоялась грандиозная церемония награждения национальной музыкальной премии "Українська пісня року", автором идеи и генеральным продюсером которой является ректор Университета культуры Михаил Поплавский, а соорганизатором – популярный певец Олег Винник. Церемония несколько раз переносилась из-за пандемии. В итоге ее решили провести в павильоне киностудии FILM.UA.

Организаторы и артисты, которые почти год были лишены концертной деятельности, с нетерпением ждали возможности снова пообщаться с публикой и получить заслуженные награды.

Перед церемонией звезды шоу-бизнеса прошлись по красной дорожке, раздавая автографы и фотографируясь с поклонниками. Но главными были сама церемония и шоу, режиссером-поставщиком которого стала звездная выпускница КНУКиИ известный клипмейкер Катя Царик. В павильоне киностудии была специально построена высокотехничная многоярусная сцена в виде лестницы, зал оборудовали огромными экранами и световой техникой, благодаря чему создавался уникальный видеоряд для каждого артиста.

Ведущими премии выступили Михаил Поплавский и Олег Винник. Кстати, для него это был дебют в этом амплуа. За кулисами они шутили, что так решили сэкономить. На самом деле они признались, что очень волновались. Ведь идея премии – отметить именно песни в исполнении легенд украинской сцены, создавших золотой песенный фонд Украины, и молодых артистов, чье творчество развивает нашу культуру. "Тримаймо разом українську хвилю!" – таков девиз нынешней премии, а саму премию посвятили 30-летию Независимости Украины.

"Считаю, что наш с Винником тандем будет ломать стереотипы и продвигать украинскую песню, ее создателей – поэтов и композиторов, поддерживать молодых артистов и строить мощный украинский шоу-бизнес. В такое сложное время в условиях пандемии мы рискнули и провели грандиозную церемонию, яркое суперсовременное шоу, в котором были задействованы самые современные мировые технические новинки. Для меня важно, чтобы украинская песня доминировала в информационном пространстве. И шаг за шагом делаю все возможное для этого, начиная с проекта "Крок до зірок". Мы провели беспрецедентный марафон украинской песни, когда она звучала беспрерывно более четырех суток в течение 110 часов и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Это не просто слова, это моя миссия", – сказал Михаил Поплавский.

Олег Винник поддержал своего друга и отметил, что провести церемонию в нынешних условиях оказалось непросто.

Для нас важно, чтобы люди увидели своих артистов, прочувствовали Украину, ее песни и фольклор. Важно ценить то, что имеем духовное, а не материальное. Мне кажется, мы с Михаилом Михайловичем делаем очень важную вещь. "Українська пісня року" – это и есть Украина,

– сказал Олег Винник.

Специальными наградами отметили артистов в трех номинациях – "Легенда української пісні", тех, кто творил историю украинской эстрады. А также – "Гордість української пісні" и "Надія української пісні". Номинантов рассматривал экспертный совет, в который вошли известные продюсеры, композиторы, авторы и исполнители. В первую очередь они обращали внимание именно на песню, ее популярность, в том числе на радио, в cоцcетях. Главное условие – песня должна звучать на украинском языке.

Итак, награды в номинации "Легенда української пісні" получили знаменитые артисты, на творчестве которых выросло не одно поколение, – Оксана Билозир, Иво Бобул, Иван Попович, Степан Гига, Павел Зибров, Алла Кудлай, Руслана, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Михаил Поплавский.

Премией "Гордість української пісні" отметили Наталью Бучинскую, DZIDZIO, Олега Винника, Наталью Валевскую, Ирину Федишин, Камалию, Диму Коляденко, GENA VITER, Театр песни "Лисапетный батальон".

А в номинации "Надія української пісні" победили NIKITA LOMAKIN, Артем Пивоваров, GROSU, Мята, Сергей Мироненко, Солоха, Таюне, Алина Поплавская, Анна Буткевич.

Генеральным медиапартнером выступил телеканал "Украина", который в ближайшее время покажет видеоверсию шоу.

Напомним, проект "Наша пісня" был создан Михаилом Поплавским в 2004 году, когда национальные радио- и телеэфиры на 90% заполнял иностранный продукт. В проекте Поплавского принимали участие исключительно артисты с песнями на украинском языке. С годами проект развивался, становился масштабнее, расширял географию и менял название. "Українську пісню року" Михаил Поплавский проводил в 2017 году в Варшаве. В проекте за все годы приняли участие более трех тысяч украинских артистов.

Михаил Поплавский появился на красной дорожке в элегантном костюме и стильной вышиванке. Он подчеркнул, что не считает себя певцом, но делает все возможное для популяризации украинской песни.

Олег Винник на своем опыте знает, как тяжело пробиваться молодому артисту, чтобы занять свое место в шоу-бизнесе. После успешной карьеры в европейских мюзиклах в Украине ему пришлось начинать с нуля.

Наталья Могилевская появилась на сцене в эффектном оранжевом платье с глубоким декольте и высоким вырезом. Образ дополняли массивные украшения. Певицу отметили за песню "Відірватись від землі".

Виталий Козловский был отмечен за песню "Моє море", которая является для него знаковой и глубоко личной.

В этой композиции – целое море эмоций, ведь с ней начался новый этап в моем творчестве.

Ирина Федышин получила награду за песню "Цвіте калина" и поблагодарила своих поклонников.

DZIDZIO появился на красной дорожке в пижаме и в халате. Артист зажигал и за кулисами, и на сцене, подбадривая и веселя поклонников.

Павел Зибров был отмечен за песню "У нас є все", слова которой написал поэт Юрий Рыбчинский. "Эта композиция, вышедшая к пятой годовщине Независимости, о любви к Украине, гордости за своих соотечественников, богатстве и огромном культурном наследии Украины. Сейчас мы будем отмечать 30-ю годовщину и слова этой песни актуальны, как никогда".