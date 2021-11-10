Михаил Поплавский представил эпатажный клип на свой хит "А мы с кумой ходим в баньку"

Поющий ректор представил эпатажный клип на свой хит «А ми з кумою ходим в баньку!»

Ректор Университета культуры Михаил Поплавский, задающий тренды в ТикТок, удивил эпатажной ультрасовременной работой. Он подарил новую жизнь своему зажигательному, наполненному позитивной энергетикой хиту «А ми з кумою ходим в баньку», представив его четвертую экранизацию.

Это взрывной эксперимент с современной аранжировкой и неожиданным провокационным видео в формате TикToк, снятый с использованием современных мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

«В первую очередь, я хотел, чтобы каждый, кто посмотрит этот клип, улыбнулся, зарядился позитивной энергией и забыл обо всех проблемах. Так мы прокачиваем по эмоциям. Задорная песня, юмор, оптимизм во все времена помогали украинцам жить, смотреть на жизнь под другим углом и видеть лишь хорошее. Мы должны ценить свою способность шутить, веселиться, развлекаться и делать это как можно чаще. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители! А банька с кумой – это всегда позитив. Так что ходите в баню и будьте здоровы!» – сказал Михаил Поплавский.

Режиссером эпатажного видеоклипа выступила известная клипмейкер Елена Винярская. Она осуществила смелые идеи Поплавского на экране, наполнив клип эротической эстетикой. По словам режиссера, она вдохновилась кинолентой «Мальчишник в Вегасе». Новый клип представлен в эклектическом стиле, в нем сочетаются поп-арт с элементами хип-хопа и фристайла. Использованы также самые трендовые аксессуары, в частности огромный вентилятор из «девушек-лобстеров». В работе Елена впервые применила необычный монтаж – картинка меняется через две секунды. Так что каждая сцена – это отдельный ролик для ТикТок.

«Клип состоит из коротких трендовых тиктоковских видео. Во время съемок мы использовали банданы, парики, аксессуары и луки из крайних коллекций модных мировых брендов. По ТикТок-трендам на костюме Михаила Поплавского прописали слова песни. В клипе и дрова рубили, и пиво с раками пили, и танцевали, и караоке пели. Все по лучшим банным традициям!» – рассказала Елена Винярская.

Роль соблазнительной кумы досталась красотке Наталье Миронюк. Она воплотила собирательный образ идеальной женщины по отзывам мужчин в интернете и соцсетях. Это голубоглазая блондинка, с узкой талией, длинными ногами и пышным бюстом. Эффектная и страстная кума «не пилит» мужчину, а подносит ему пиво с раками и позволяет находиться в обществе других женщин.

Рядом с такой кумой раздухарился и сам Михаил Поплавский. В клипе он один за другим меняет яркие образы – от сдержанных стильных костюмов, с элегантными платками на шее, до тренда последних сезонов – оверсайз. Особо впечатлил финальный костюм – неоново-оранжевый в сочетании с такого же цвета модными кроссовками и эпатажными очками от Kenzo. В клипе также можно увидеть новинки от культовых модных брендов. Ткани заказывались за границей, а все костюмы с нуля были отшиты всего за две недели.

Поющий ректор говорит, что в таких ярких костюмах чувствует себя органично, поскольку терпеть не может скуку и темные цвета. Он считает, что светлые и яркие наряды подымают настроение. Михаил Поплавский убежден, что новая видеоработа вдохновляет, заряжает позитивом и помогает смотреть с оптимизмом в будущее.

С Поплавским абсолютно согласны те, кто первым посмотрел премьеру. Народный артист Павел Зибров назвал его человеком-праздником, который умеет создать атмосферу счастья и сделать счастливыми всех вокруг.

«Очень красочная получилась работа, с яркими костюмами, идеальная просто картинка. И Михал Михалыч – очень модный, юный, человек-праздник с неимоверной энергетикой!» – отметил Зибров.

Студентка КНУКиИ, актриса, певица и блогер Анна Тринчер после просмотра заявила, что Михал Михалыч своей бурной деятельностью и яркими работами задает тренды и не позволяет расслабляться не только ТикТокерам, но и артистам, стимулируя всех больше работать и развиваться.

С премьерой Поплавского также поздравили Наталья Бучинская, Алина Гросу, Wellboy и другие.

Напомним, креативные клипы, созданные Еленой Винярской на песни Михаила Поплавского, пользуются большой популярностью в YouTube и собирают миллионные просмотры.

«Украинский борщ» (премьера клипа XR в июне 2021) в YouTube набрал более 14 миллионов просмотров.

Концертный клип «Украинские вареники» (премьера клипа XR в мае 2021) – 11 554 276 просмотров; «Сало» (премьера клипа XR в апреле 2021) – 7 576 121 просмотр; «Сину мій» (премьера клипа XR в июле 2021) – 2 194 359 просмотров; «Батьку» (премьера клипа XR в августе 2021) – 2 063 345 просмотров.

Просмотры в ТикТок, где у Поплавского более 600 тысяч подписчиков, также не отстают.

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Кстати, поющий ректор уже работает над новым видео – на песню «Щастя є!».