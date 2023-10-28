В бою на фронте погиб музыкант известной украинской рок-группы

На передовой погиб участник украинской группы "Сердечный приступ" Михаил Балахтар. Он вступил в ряды ВСУ с началом полномасштабного вторжения.

27 октября стало известно, что Михаил погиб на войне. О потере сообщили коллеги музыканта.

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Михаил Балахтар погиб на войне

Артист отправился защищать Украину от оккупантов в начале полномасштабной войны. Однако на днях Михаил погиб на передовой.

От российской агрессии погиб наш самый талантливый барабанщик Майкл (Михаил Балахтар). Все, кто с ним знаком, знают, каким он был добрым, открытым, иногда по-милому наивным, но целеустремленным и преданным,

– написал коллектив группы.

У Михаила Балахтара осталась жена и ребенок. Коллеги музыканта добавили, что для них это нереальная потеря, с которой придется жить.

Друг Михаила, бывший участник группы "Сердечный приступ" Александр Романов в соцсети также выразил соболезнования. Он признался, что с Балахтарем пережил лучшие годы своей жизни.

"Не стало хорошего человека, друга, мужа, замечательного музыканта, отца и Воина ВСУ… Будем всегда помнить тебя, друг", – написал он.

Михаил выступал в группе "Серцевий напад"

Михаил Балахтар был одним из основателей группы. В состав также входили его родной брат Василий и двоюродный брат Дмитрий Рябой. "Серцевий напад" создали в 2004 году в городе Черновцы.

За время своего существования группа выпустила три студийных альбома. Среди самых известных песен группы "Субкультура", "Punk Girl", "Звони".

Смотрите выступление группы "Серцевий напад" в Киеве в 2017 году: видео

Добавим, что в июне на войне погиб известный украинский музыкант Андрей Чепиль. Артиста не стало во время боевого задания по штурму враждебной позиции. Его тело 2 месяца не могли унести с поля боя.