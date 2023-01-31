Добивался и насиловал несовершеннолетнюю: Мэрилин Мэнсон снова попал в секс-скандал

На скандального американского рок-певца Мерилина Мэнсона в очередной раз подали в суд. Он обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой. Это было еще в 1990-х годах в начале его музыкальной карьеры.

Девушка подала в суд анонимно, под вымышленным именем Джейн Доу. Отметим, что это первый иск за преступления на сексуальной основе еще с начала карьеры Мэнсона, ведь предыдущие иски касались обвинений в притязаниях в 2010 году.

Интересно Насиловал, избивал током и поджигал: сеть всколыхнули жуткие извращения Мерилина Мэнсона

Согласно новому судебному иску, в 1990-х годах Мэрилин Мэнсон якобы несколько раз "ухаживал" за несовершеннолетней девочкой и подверг ее сексуальному насилию.

Детали дела

Доу призналась, что впервые столкнулась с Мэнсоном в 1995 году после концерта в Далласе, когда ей было 16 лет. В тот день он пригласил ее и других девушек в автобус, узнал их возраст, записал имена, домашние адреса и номера телефонов.

Находясь в туристическом автобусе, Мэнсон совершал различные преступные действия сексуального характера в отношении истицы, которая в то время была девственницей, в частности "насильственное совокупление и влагалищное проникновение",

– говорится в иске.

Также известно, что один из участников группы наблюдал, как Мэнсон изнасиловал истицу.

"После того, как он закончил, рок-исполнитель засмеялся над ней. … Затем он потребовал от нее "забраться из его автобуса" и пригрозил, что, если она кому-нибудь расскажет, он убьет ее и его семью", – упоминается в иске.

Она утверждает, что кто-то из съемочной группы дал ей номер телефона Мэнсона, чтобы она могла встретиться с ним снова. В своем иске анонимно девушка рассказывает, что такие насильственные действия Мэнсона против нее были неоднократными – она провела следующие четыре недели в пути с группой музыкантов, принимая наркотики и проводя время с Мэнсоном, в течение которого он "ухаживал, добивался и насиловал" ее.

Это далеко не первое дело против Мэнсона

Напомним, что в феврале 2021 года Мэрилина Мэнсона начали обвинять в сексуальном насилии. В частности, об абьюзе, насилии и домогательствах рокера рассказали:

звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд, которую музыкант "заставлял подчиняться и держал в страхе";

певица Фиби Бриджерс, которая неоднократно слышала о его "комнате для изнасилований";

актриса Эсме Бьянко, которая "чувствовала себя пленницей" Мерилина Мэнсона.

А в 2018 году американская актриса Шарлин Йи, снимавшаяся в культовом сериале "Доктор Хаус", также обвиняла Мерлина Мэнсона в сексуальных притязаниях и неприемлемом поведении.