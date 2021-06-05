Успішна українська телеведуча Ольга Фреймут вдало поєднує виховання трьох дітей та кар'єру. Вона поділилась своїм досвідом материнства.

До слова Настя Каменських зізналась, чого не може дозволити собі у стосунках з Потапом

Порада від Ольги Фреймут

Зірка розповіла, що б хотіла порадити молодим матусям у вихованні дітей: "Потрібно більше довіряти дітям. Вони хоч і малюсінькі, але це окремі всесвіти. Коли ти боїшся, що дитина замерзне або буде голодна, потрібно їй довіряти. Якщо замерзне, то підійде попросить кардиган, якщо голодна – скаже, що хоче їсти".

Якщо чесно – мені пощастило з сім'єю, бо мій чоловік набагато відповідальніший батько, ніж я мама. Всю нашу сім'ю він взяв під своє крило,

– поділилась Ольга Фреймут.

Телеведуча додала, що чоловік Володимир часто допомагає у вихованні дітей. Коли вона зайнята роботою, то Локотко цілком бере на себе відповідальність. Ольга підкреслила, що для жінки важлива допомога другої половинки.



Ольга Фреймут з сім'єю / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Ольга Фреймут про період безгрошів'я

Знаменитість зізналась, що в неї був різний досвід материнства – 9 років вона була самотньою.

Коли у мене була тільки Злата, це було інше материнство, ти одна з дитиною. Дитина хворіє – це на твоїй відповідальності. Не маєш можливості заплатити за садочок (бо ми жили дуже бідно), в який ти хочеш, – це твоя відповідальність,

– поділилась телеведуча.

Ольга Фреймут пригадала момент, коли її 4-річна донька Злата захворіла на запалення легенів: "Я вночі беру її на руки, у мене не було грошей на таксі й це страшне відчуття. Тому моя порада – виходити заміж свідомо, народжувати, якщо є можливість, від того, кого ти кохаєш, і тоді допоможуть ті, хто тебе кохає, допоможе Бог і допоможуть самі діти, – підсумувала журналістка.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут та Володимир Локотко святкували річницю весілля. Як подарунок, чоловік телезірки пообіцяв їй шопінг у Великій Британії.