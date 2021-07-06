Хайп или смена взглядов: в 2018 году MELOVIN заявлял, что ЛГБТ "не затянет его в свои сети"

Украинский исполнитель MELOVIN в первый день фестиваля Atlas Weekend сделал каминг-аут – мужчина заявил, что является "Би", то есть чувствует любовь и влечение как к женщинам, так и к мужчинам. Впрочем, в одном из интервью в 2018 году он заявлял, что видит в будущем возле себя только девушку, а заигрывания мужчин его не интересуют.

Известно, что исполнитель MELOVIN в 2018 году представлял Украину на конкурсе Евровидение с песней Under The Ladder. Тогда он занял в финале конкурса 17 место. Сразу же после происшествия артист стал более узнаваемым, а украинские издания начали массово брать у него интервью.

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"Слава Богу, не встречал"

В одном из таких для издания "Высокий Замок" MELOVIN спросили, свободно ли сердце артиста после такой популярности и клуба "меловинаторов". Тогда же, в 2018-м, мужчина отмечал, что он одинок, но видит в будущем возле себя девушку.

"Если бы мое сердце уже принадлежало какой-то девушке, не успел бы ни музыкой заниматься, ни подготовкой к Евровидению. В жизни все происходит не случайно. Но невозможно предсказать, с кем я буду в будущем. Иногда случается так, что люди, которые, по логике, не должны быть вместе, становятся семьей. Пока я об этом не думаю. Кого бы хотел видеть рядом? Девушку, которая будет настоящей, будет любить жизнь и знать, ради чего живет в этой жизни.

На вопрос журналиста, заигрывают ли с ним мужчины после Евровидения, тот ответил, что нет.

Слава Богу, таких сообщений в соцсетях в свой адрес не встречал. В Европе было несколько моментов с определенными намеками на дружбу. Положительно отношусь к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, главное, чтобы им было хорошо и они были счастливы. Но "затянуть меня в свои сети" – никогда. Меня вообще невозможно никуда силой затянуть, потому что я – сильный и уверенный в себе человек,

– заявлял MELOVIN.

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Реакция менеджера MELOVIN

24 канал связался с менеджером артиста и попросил прокомментировать слова MELOVIN в интервью, но представительница отказалась комментировать что-либо. Также журналисты поинтересовались, можно ли каминг-аут певца рассматривать как хайп или пиар-кампанию, и по этому поводу тоже отказались от комментариев. "Мы не будем это комментировать, у нас есть на это право", – заявила менеджер.

Фанаты разделились

Сомнения относительно нетрадиционной ориентации исполнителя MELOVIN у фанатов добавляет то, что сразу после каминг-аута артист активизировался в соцсетях, опубликовал фейсбук-пост со словами: "Получилось удивить?" и добавил ряд ссылок на новости СМИ о его признании.

В частности в сети фанаты пишут комментарии, где поступок MELOVIN сравнивают с лидером итальянской группы Måneskin – Дамиано Давидом, который тоже часто целует на сцене мужчин и женщин, но это – часть его сценического образа. В жизни он имеет девушку-итальянку Джорджию Солер.

"Закос под Måneskin";

"Так это было уже. Вот Дамиано из Måneskin целовался с гитаристом неделю назад в Польше и говорил, что любовь не имеет ограничений. По виду и поведению певца кажется, что Меловину захотелось немного эпатажа, как у горячих итальянцев";

"И Måneskin на Евровидении уже делали такое";

"Ну, честно, эффекта "вау" нет. Рокерский образ больше удивил, чем эпатаж. Ну, не первый и не последний, кто целует и девушку, и парня. А вот позиция канала – не ясно. Шаг вперед, шаг назад, здесь же нет золотой середины";

"Этакий каминг-аут. Больше похоже на какую-то х*йню";

"Мда... Хайп на теме, которую у нас так активно раскручивают. Противно смотреть";

"Но ведь выступление было говняным, и поведение артиста – "где мая вада бл*ть???" в микрофон после выступления. Это уже перебор и никаким флагом ЛГБТ здесь не прикроешься".

В частности есть немало поклонников-меловинаторов, которые рады за артиста, что он не побоялся выразить свою позицию и признаться в сексуальной ориентации.