MELOVIN заявил, что телеканал M1 отказался показывать его клип из-за каминг-аута

Эпатажный украинский певец MELOVIN заявил, что телеканал M1 отказался транслировать его новый клип из-за каминг-аута. Артист поделился, что после того, как в эфире не показали его признания, он не удивлен.

В своем инстаграме MELOVIN сообщил, что телеканал M1 отказался показывать его новый клип на песню "Таємний знак". В заметке артист также рассказал о разговорах с руководством телеканала.

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MELOVIN об отказе показывать клип на М1

Исполнитель отметил, что причина такого решения понятна и для него, и для всей команды. Ведь после того, как часть его перформанса на Atlas Weekend, где совершил каминг-аут, вырезали из эфира, то такое решение было очень предсказуемым.

MELOVIN уверяет, что заранее обсудил с телеканалом, когда закончится его перформанс.

Я прошел с вашим телеканалом долгую историю открытого буллинга, оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала! И это дерьмо я тоже пройду,

– подчеркнул певец.

после выступления MELOVIN на Atlas Weekend на телеканале М1 начали транслировать рекламу, вырезав момент его каминг-аута. Артист убежден, что это сделали специально, хотя дирекция канала отмечает, что реклама была запланирована, а MELOVIN не сообщил о том, что что-то будет происходить после песни.

Текст публікації MELOVIN:

К большому сожалению моих фанов, клип Таємний знак" так и не появится на экранах главного музыкального телеканала страны!

Причина предельно ясна для моей команды и меня лично. После неловкой и, конечно же, «случайной» ситуации с отсутствием в трансляции части моего перфоманса на Atlas Weekend и каминг-аута на главной сцене, это решение было очень предсказуемым. А пока телеканал озвучивал свою версию, что мой менеджмент попросту не предупредил их о запланированной части шоу, скажу одно. Мы предварительно прописали тайм-код финального момента и проговорили это заблаговременно!

Поэтому и данное решение не брать мою новую видео работу, убирать клипы из ротаций, всё это лишь в очередной раз подчеркивает вашу позицию!

Я прошёл с вашим телеканалом долгую историю открытого буллинга, открытых оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала!

И это дерьмо я тоже пройду. У меня есть галоши, я всегда ношу их с собой, так как знаю в какой среде приходится находиться стоя на вахте искусства

MELOVIN – "Таємний знак": смотрите видео онлайн