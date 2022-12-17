Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку: есть ли на фото их дети

Принц Гарри и Меган появились на рождественской открытке в конце 2022 года. Эта открытка с пожеланиями и фото супругов уже приходит их коллегам.

Близким друзьям и коллегам членов королевской семьи уже поступают трогательные рождественские открытки. Свою открытку представили принц Гарри и Меган Маркл.

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Рождественская открытка Гарри и Меган

Открытка супругов выполнена в сиренево-бордовом цвете. На ней изображено черно-белое фото из недавнего выхода пара на церемонию Ripple of Hope Award. Принц Гарри надел элегантный черный смокинг и белую рубашку, а Меган Маркл примерила белоснежное платье с вырезом и открытыми плечами от бренда Louis Vuitton.

На этот раз на фотографии – только супруги. Это удивило сеть, ведь раньше Гарри и Меган включили в фотографию еще и детей – это было едва ли не единственной возможностью увидеть, как выглядят Арчи и Лили.

Желаю вам радостных праздников. От нашей семьи к вашей и от имени нашей команды Archewell Foundation, Archewell Audio и Archewell Productions желаем вам здоровья, мира и счастливого Нового года,

– так подписана открытка.



Гарри и Меган на открытке / Фото с твиттера

Открытки королевской семьи

Впервые в новом статусе представили открытку король Чарльз III и королева-консорт Камилла. Фото, которое они выбрали для открытки, довольно особенное – это снимок, сделанный 5 сентября в Шотландии на Играх горцев, за 3 дня до смерти Елизаветы II.

Трогательное фото презентовали и принц и принцесса Уэльские. Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали фотографию, сделанную во время прогулки с детьми.

, что Гарри и Меган все еще используют свои титулы герцога и герцогини Сассекских, хотя уже давно отсоединились от британской королевской семьи.