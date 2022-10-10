Вроде бы праздник, а рядом смерть, – Нина Матвиенко отметила 75-летие в день массовых обстрелов

Народная артистка Украины Нина Матвиенко записала забавное видео для своей дочери Тони, которая сейчас находится с детьми в Великобритании. Она сказала, что ей горько осознавали, что 75 лет наступили в такое тревожное время и день.

Чтобы дочь Нины не беспокоилась за свою маму, Нина записала для нее видеоролик из Киева. Женщина убеждена, что погибшие герои защищают украинцев, а ее дух и день 75-летия гораздо сильнее российских ракет.

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Дочка, вот сегодня мне тех 75, а я не чувствую. Вот сегодня цветов много посылают, конечно за Вайбером, букеты, мне так приятно. Дай Бог, чтобы этих цветов было больше, чем ракет. И так сложно все это соединить. И вроде бы праздник, а тут рядом смерть и огонь, бьют по Киеву. Но ты там не волнуйся сильно. Мое 75-летие сильнее этих ракет, мой дух сильнее. У меня столько сил, протеста. Мы молитвой сегодня будем защищать Киев, любовью своей и песней,

– говорит именинница Матвиенко в черно-белом видео.

Свое видео встревоженная Тоня подписала лаконично: "10.10.2022 Мамочка моя".

75-летняя Матвиенко также сообщила, что ей пришлось отменить выступление 14 октября, которое должно было состояться до дня ее рождения в Национальной филармонии Украины в Киеве.

Реакция сети

В комментариях украинцы поздравляют легендарную певицу с днем рождения и благодарят за поддержку. В частности ее поздравила Ольга Сумская: "Поздравляем Ниночку Митрофановну, дорогую нашу, неповторимую хранительницу украинской песни! Много лет!".

"Моя дорогая Нина Митрофановна, вы – душа нации. Соскучилась за вами, мы обязательно встретимся и вместе еще споем";

"С днем рождения, живите еще долго и пусть ваши пожелания сбудутся";

"С днем Рождения вашу мамочку! Крепкого здоровья";

"Пусть наши молитвы будут услышаны, а в них – желание мира и добра, здоровье и много лет каждому украинцу, каждому, кто борется на стороне света! С днем рождения!";

"Поздравляем, Легенда! Много лет, вдохновляйте и вдохновляйтесь! Спасибо за ваше невероятное пение и силу духа! Несокрушимого, крепкого и искреннего!";

"Долгих лет жизни вам, искренние поздравления и держитесь".

Отметим, что в результате массовых ракетных обстрелов Украины было выпущено более 80 крылатых ракет и более 10 беспилотников-камикадзе. Половину по вооружению россиян силам ПВО удалось сбить. Погибли более 10 человек, около 60 – ранены. Киев подвергся наибольшему ракетному обстрелу с начала полномасштабного вторжения. В частности, пострадали почти все областные центры Украины.

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